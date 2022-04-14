Преимущества

Низкие затраты энергии на управление мешалкой за счет эргономичного расположения рукоятки

Резиновые углы на корпусе эффективно защищают от повреждений, позволяют безопасно хранить и прислонять к стене без риска соскальзывания

Боковой выход кабеля снижает риск обрыва кабеля

Переключатель скорости с резиновым кожухом для защиты от пыли и скопления грязи

Брызгозащищенный кожух двигателя для защиты от мусора, грязи и брызг

Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала

Мешалка Metabo RWE 1020 614044000 позволяет быстро и легко смешивать краску с колером, а так же перемешивать другие строительные жидкости. Рукоять удобной формы не утомляет пользователя. Конструкцией предусмотрена защита переключателя скорости от строительной пыли и грязи при помощи специального резинового кожуха. Максимальный диаметр используемой насадки составляет 120 мм.