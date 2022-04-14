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Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
5.0
2
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
    Арт. 77777Х106332
    5.0
    2
    Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
    Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
    Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
    Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
    Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
    Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
      Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
      Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
      Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
      Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
      Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
      Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт

      Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х106332
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мешалка Metabo RWE 1020 614044000 позволяет быстро и легко смешивать краску с колером, а так же перемешивать другие строительные жидкости. Рукоять удобной формы не утомляет пользователя. Конструкцией предусмотрена защита переключателя скорости от строительной пыли и грязи при помощи специального резинового кожуха. Максимальный диаметр используемой насадки составляет 120 мм.

        Преимущества

        • Низкие затраты энергии на управление мешалкой за счет эргономичного расположения рукоятки
        • Резиновые углы на корпусе эффективно защищают от повреждений, позволяют безопасно хранить и прислонять к стене без риска соскальзывания
        • Боковой выход кабеля снижает риск обрыва кабеля
        • Переключатель скорости с резиновым кожухом для защиты от пыли и скопления грязи
        • Брызгозащищенный кожух двигателя для защиты от мусора, грязи и брызг
        • Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала