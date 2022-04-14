Дрель-миксер Metabo RWE 1020 614044000, 1020 Вт
Арт. 77777Х106332
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Мешалка Metabo RWE 1020 614044000 позволяет быстро и легко смешивать краску с колером, а так же перемешивать другие строительные жидкости. Рукоять удобной формы не утомляет пользователя. Конструкцией предусмотрена защита переключателя скорости от строительной пыли и грязи при помощи специального резинового кожуха. Максимальный диаметр используемой насадки составляет 120 мм.
Преимущества
- Низкие затраты энергии на управление мешалкой за счет эргономичного расположения рукоятки
- Резиновые углы на корпусе эффективно защищают от повреждений, позволяют безопасно хранить и прислонять к стене без риска соскальзывания
- Боковой выход кабеля снижает риск обрыва кабеля
- Переключатель скорости с резиновым кожухом для защиты от пыли и скопления грязи
- Брызгозащищенный кожух двигателя для защиты от мусора, грязи и брызг
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала