Мешки для пылесоса Ozone clean pro CP-231/2, 2 шт.
Арт. X131505235
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|мешок
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Материал
|синтетика
- Мешок-пылесборник clean pro OZONE CP-231 изготовлен из синтетического четырехслойного материала "micro-por" с добавлением мельтблауна. Специальные фильтрующие слои с очень тонкими волокнами задерживают мельчайшую пыль. Мешок очень прочный и не теряет свои фильтрующие качества даже при работе с влажным мусором. При использовании данного пылесборника двигатель пылесоса работает без перегрузок. В комплекте 2 мешка.
Совместимость с моделями пылесосов
- DELVIR BLASTER 1/33; VDC PLUS; JUSTO; WD 503
- SOTECO KONG; IDRO LAVA; PANDA 503; PANDA 504; PANDA 515