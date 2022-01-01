Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мешки для сбора мусора для Jet DC-900/ DC-900A/DC-1300, 360x860 мм, 5 шт.
Найти аналог
Пильные полотна для ленточных пил
    Мешки для сбора мусора для Jet DC-900/ DC-900A/DC-1300, 360x860 мм, 5 шт.
    Арт. jet_13518
    Мешки для сбора мусора для Jet DC-900/ DC-900A/DC-1300, 360x860 мм, 5 шт.

      Мешки для сбора мусора для Jet DC-900/ DC-900A/DC-1300, 360x860 мм, 5 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13518

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Ширина полотна, мм
      		555
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы