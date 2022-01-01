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Мешки для сбора мусора для Jet DC-900/ DC-900A/DC-1300, 360x860 мм, 5 шт.
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Пильные полотна для ленточных пил
Мешки для сбора мусора для Jet DC-900/ DC-900A/DC-1300, 360x860 мм, 5 шт.
Пильные полотна для ленточных пил
Мешки для сбора мусора для Jet DC-900/ DC-900A/DC-1300, 360x860 мм, 5 шт.
Арт. jet_13518
Мешки для сбора мусора для Jet DC-900/ DC-900A/DC-1300, 360x860 мм, 5 шт.
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Нет в наличии
Арт. jet_13518
Характеристики
Производитель
Ширина полотна, мм
555
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Мешки для сбора мусора для Jet DC-900/ DC-900A/DC-1300, 360x860 мм, 5 шт.
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы