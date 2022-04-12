Мешок-пылесборник Filtero BSH 35 Pro 05598, 2 шт.
Арт. X131505121
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|мешок
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Материал
|синтетика
- Мешок-пылесборник FILTERO BSH 35 Pro 05598, 50 л., изготовлен из трехслойного нетканого синтетического волокна MicroFib, обладающего высокой прочностью. Обеспечивает тонкую очистку от мелкой пыли и устойчив к острым предметам и влаге. В комплекте 2 штуки.
Совместимость с моделями пылесосов
- BOSCH GAS 50
- FELISATTI VC 50
- HITACHI RNT 1250
- METABO ASR 2050, ASR 50 L, ASR 50 M, SHR 2050 M
- MILWAUKEE ASE 1400, ASM 1400
- STARMIX GS 1245, GS 1455, HS 1445, HS 1645, HS 1655, IS 1050, IS 1250, IS 1450, ISC 1450, ISC Compact 1650, NSG uClean 1445, NSG uClean 1455, NSG 1455.
- ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400