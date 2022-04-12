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Мешок-пылесборник Filtero BSH 35 Pro 05598, 2 шт.
5.0
2
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Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Filtero BSH 35 Pro 05598, 2 шт.
    Арт. X131505121
    5.0
    2
    Мешок-пылесборник Filtero BSH 35 Pro 05598, 2 шт.

      Мешок-пылесборник Filtero BSH 35 Pro 05598, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131505121
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Filtero
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мешок-пылесборник FILTERO BSH 35 Pro 05598, 50 л., изготовлен из трехслойного нетканого синтетического волокна MicroFib, обладающего высокой прочностью. Обеспечивает тонкую очистку от мелкой пыли и устойчив к острым предметам и влаге. В комплекте 2 штуки.

        Совместимость с моделями пылесосов

        • BOSCH GAS 50
        • FELISATTI VC 50
        • HITACHI RNT 1250
        • METABO ASR 2050, ASR 50 L, ASR 50 M, SHR 2050 M
        • MILWAUKEE ASE 1400, ASM 1400
        • STARMIX GS 1245, GS 1455, HS 1445, HS 1645, HS 1655, IS 1050, IS 1250, IS 1450, ISC 1450, ISC Compact 1650, NSG uClean 1445, NSG uClean  1455, NSG 1455.
        • ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400