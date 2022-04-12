Мешок-пылесборник Filtero BSH 35 Pro 05598, 2 шт.

Совместимость с моделями пылесосов

BOSCH GAS 50

FELISATTI VC 50

HITACHI RNT 1250

METABO ASR 2050, ASR 50 L, ASR 50 M, SHR 2050 M

MILWAUKEE ASE 1400, ASM 1400

STARMIX GS 1245, GS 1455, HS 1445, HS 1645, HS 1655, IS 1050, IS 1250, IS 1450, ISC 1450, ISC Compact 1650, NSG uClean 1445, NSG uClean 1455, NSG 1455.

ИНТЕРСКОЛ ПУ-45/1400

Мешок-пылесборник FILTERO BSH 35 Pro 05598, 50 л., изготовлен из трехслойного нетканого синтетического волокна MicroFib, обладающего высокой прочностью. Обеспечивает тонкую очистку от мелкой пыли и устойчив к острым предметам и влаге. В комплекте 2 штуки.