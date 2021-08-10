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Мешок-пылесборник Filtero KRS 30 Pro 05609, 2 шт.
5.0
1
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Мешки для пылесоса
    Мешок-пылесборник Filtero KRS 30 Pro 05609, 2 шт.
    Арт. X131505151
    5.0
    1
    Мешок-пылесборник Filtero KRS 30 Pro 05609, 2 шт.
    Мешок-пылесборник Filtero KRS 30 Pro 05609, 2 шт.
      Мешок-пылесборник Filtero KRS 30 Pro 05609, 2 шт.
      Мешок-пылесборник Filtero KRS 30 Pro 05609, 2 шт.

      Мешок-пылесборник Filtero KRS 30 Pro 05609, 2 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131505151
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Filtero
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		мешок
      Материал
      		синтетика
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мешок-пылесборник FILTERO KRS 30 Pro 05609, 30 л., выполнен из трехслойного нетканого синтетического волокна MicroFib, благодаря чему обеспечивает тонкую очистку воздуха от самой мелкой пыли. Предназначен для строительных и промышленных пылесосов. Пылесборник обладает высокой прочностью и не боится проникновения влаги и острых предметов. В комплекте 2 штуки.

        Совместимость с моделями пылесосов

        • BORT BSS 1230
        • HAMMER FLEX PIL 50
        • HITACHI RP 350 YE, WDE 3600
        • KRESS 1200 NTX EA, NTS 110 EA, NTS 1100
        • REDVERG RD-VC 9540