Мешок-пылесборник Filtero KRS 30 Pro 05609, 2 шт.
Арт. X131505151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|мешок
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Материал
|синтетика
- Мешок-пылесборник FILTERO KRS 30 Pro 05609, 30 л., выполнен из трехслойного нетканого синтетического волокна MicroFib, благодаря чему обеспечивает тонкую очистку воздуха от самой мелкой пыли. Предназначен для строительных и промышленных пылесосов. Пылесборник обладает высокой прочностью и не боится проникновения влаги и острых предметов. В комплекте 2 штуки.
Совместимость с моделями пылесосов
- BORT BSS 1230
- HAMMER FLEX PIL 50
- HITACHI RP 350 YE, WDE 3600
- KRESS 1200 NTX EA, NTS 110 EA, NTS 1100
- REDVERG RD-VC 9540