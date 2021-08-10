Мешок-пылесборник Filtero KRS 30 Pro 05609, 2 шт.

Совместимость с моделями пылесосов

BORT BSS 1230

HAMMER FLEX PIL 50

HITACHI RP 350 YE, WDE 3600

KRESS 1200 NTX EA, NTS 110 EA, NTS 1100

REDVERG RD-VC 9540

Мешок-пылесборник FILTERO KRS 30 Pro 05609, 30 л., выполнен из трехслойного нетканого синтетического волокна MicroFib, благодаря чему обеспечивает тонкую очистку воздуха от самой мелкой пыли. Предназначен для строительных и промышленных пылесосов. Пылесборник обладает высокой прочностью и не боится проникновения влаги и острых предметов. В комплекте 2 штуки.