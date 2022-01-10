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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
    Арт. О00000014493
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014493
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		120
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770 оснащен бесщеточным двигателем, благодаря чему срок его эксплуатации выше. Корпус редуктора выполнен из алюминия. Точность в тонкой и сверхточной обработке обеспечивает электронная моментная муфта. Модель работает от высокомощного аккумулятора LiHD, который мало нагревается и имеет долгий срок службы. В комплект входит насадка для крутящего момента PowerX3 с длинной дополнительной рукояткой, что является неоспоримым преимуществом данного винтоверта.

        Преимущества

        • Система Metabo «Quick» - для быстрой смены держателя с насадкой
        • Подключаемый импульсный режим
        • Насадка с большим крутящим моментом Power X3 помогает при сложных работах
        • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
        • Электронная моментная муфта повышает точность в работе
        • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
        • Наличие реверса
        • Корпус редуктора из литого под давлением алюминия - для прочности и оптимального теплоотвода
        • Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
        • Аккумуляторный блок LiHD имеет невероятно высокую мощность и минимальный нагрев
        • Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
        • Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки
        • Диаметр шейки зажима 43 мм - для универсального применения
        • Кофр - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного винтоверта Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770