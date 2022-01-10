Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770
Арт. О00000014493
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|120
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770 оснащен бесщеточным двигателем, благодаря чему срок его эксплуатации выше. Корпус редуктора выполнен из алюминия. Точность в тонкой и сверхточной обработке обеспечивает электронная моментная муфта. Модель работает от высокомощного аккумулятора LiHD, который мало нагревается и имеет долгий срок службы. В комплект входит насадка для крутящего момента PowerX3 с длинной дополнительной рукояткой, что является неоспоримым преимуществом данного винтоверта.
Преимущества
- Система Metabo «Quick» - для быстрой смены держателя с насадкой
- Подключаемый импульсный режим
- Насадка с большим крутящим моментом Power X3 помогает при сложных работах
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
- Электронная моментная муфта повышает точность в работе
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Наличие реверса
- Корпус редуктора из литого под давлением алюминия - для прочности и оптимального теплоотвода
- Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
- Аккумуляторный блок LiHD имеет невероятно высокую мощность и минимальный нагрев
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки
- Диаметр шейки зажима 43 мм - для универсального применения
- Кофр - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного винтоверта Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770