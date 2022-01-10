Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770

Преимущества

Система Metabo «Quick» - для быстрой смены держателя с насадкой

Подключаемый импульсный режим

Насадка с большим крутящим моментом Power X3 помогает при сложных работах

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы

Электронная моментная муфта повышает точность в работе

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Наличие реверса

Корпус редуктора из литого под давлением алюминия - для прочности и оптимального теплоотвода

Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне

Аккумуляторный блок LiHD имеет невероятно высокую мощность и минимальный нагрев

Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда

Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки

Диаметр шейки зажима 43 мм - для универсального применения

Кофр - для удобства хранения и транспортировки аккумуляторного винтоверта Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602351770 оснащен бесщеточным двигателем, благодаря чему срок его эксплуатации выше. Корпус редуктора выполнен из алюминия. Точность в тонкой и сверхточной обработке обеспечивает электронная моментная муфта. Модель работает от высокомощного аккумулятора LiHD, который мало нагревается и имеет долгий срок службы. В комплект входит насадка для крутящего момента PowerX3 с длинной дополнительной рукояткой, что является неоспоримым преимуществом данного винтоверта.