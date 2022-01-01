Аккумулятор Metabo LiHD 18В, 5,5А*ч 625368000

Преимущества

Аккумуляторные блоки LiHD обеспечивают невероятно высокую мощность и длительную работу при минимальном нагреве

Технология Ultra-M: умная система управления аккумуляторными батареями для долговечных аккумуляторных блоков с 3-летней гарантией

Запатентованная система зарядки „AIR COOLED“

Постоянный контроль отдельных ячеек (ESCP) при зарядке, для особо долгого срока службы

Управление процессом зарядки и разрядки под контролем процессора

Индикация емкости для постоянного контроля уровня заряда

Имеет очень низкий ток саморазряда и может долгое время храниться без потери заряда

Один аккумулятор для всех устройств. 100-процентная совместимость со всеми машинами на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS

Аккумулятор LiHD Metabo 625368000 представляет собой модернизированный аккумулятор Li-Ion. Данная модель характеризуется большей мощностью и меньшей степенью нагрева при длительной работе. При этом аккумулятор LiHD, как и Li-Ion, не обладает эффектом памяти, имеет низкий саморазряд. Также аккумулятор LiHD может заменять аккумулятор Li-Ion при работе с инструментом.