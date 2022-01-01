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Аккумулятор Metabo LiHD 18В, 5,5А*ч 625368000
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Metabo LiHD 18В, 5,5А*ч 625368000
    Арт. О00000013770
    Аккумулятор Metabo LiHD 18В, 5,5А*ч 625368000
    Аккумулятор Metabo LiHD 18В, 5,5А*ч 625368000
    Аккумулятор Metabo LiHD 18В, 5,5А*ч 625368000
      Аккумулятор Metabo LiHD 18В, 5,5А*ч 625368000
      Аккумулятор Metabo LiHD 18В, 5,5А*ч 625368000
      Аккумулятор Metabo LiHD 18В, 5,5А*ч 625368000

      Аккумулятор Metabo LiHD 18В, 5,5А*ч 625368000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000013770

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Metabo
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор LiHD Metabo 625368000 представляет собой модернизированный аккумулятор Li-Ion. Данная модель характеризуется большей мощностью и меньшей степенью нагрева при длительной работе. При этом аккумулятор LiHD, как и Li-Ion, не обладает эффектом памяти, имеет низкий саморазряд. Также аккумулятор LiHD может заменять аккумулятор Li-Ion при работе с инструментом.

        Преимущества

        • Аккумуляторные блоки LiHD обеспечивают невероятно высокую мощность и длительную работу при минимальном нагреве
        • Технология Ultra-M: умная система управления аккумуляторными батареями для долговечных аккумуляторных блоков с 3-летней гарантией
        • Запатентованная система зарядки „AIR COOLED“
        • Постоянный контроль отдельных ячеек (ESCP) при зарядке, для особо долгого срока службы
        • Управление процессом зарядки и разрядки под контролем процессора
        • Индикация емкости для постоянного контроля уровня заряда
        • Имеет очень низкий ток саморазряда и может долгое время храниться без потери заряда
        • Один аккумулятор для всех устройств. 100-процентная совместимость со всеми машинами на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS