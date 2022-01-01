Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000
Арт. Ю00000024782
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Metabo
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор LiHD Metabo 625369000 представляет собой модернизированный аккумулятор Li-Ion. Данная модель характеризуется большей мощностью и меньшей степенью нагрева при длительной работе. При этом аккумулятор LiHD, как и Li-Ion, не обладает эффектом памяти, имеет низкий саморазряд. Также аккумулятор LiHD может заменять аккумулятор Li-Ion при работе с инструментом.
Преимущества
- Аккумуляторные блоки LiHD обеспечивают невероятно высокую мощность и длительную работу при минимальном нагреве
- Технология Ultra-M: умная система управления аккумуляторными батареями для долговечных аккумуляторных блоков с 3-летней гарантией
- Запатентованная система зарядки „AIR COOLED“
- Постоянный контроль отдельных ячеек (ESCP) при зарядке, для особо долгого срока службы
- Управление процессом зарядки и разрядки под контролем процессора
- Индикация емкости для постоянного контроля уровня заряда
- Имеет очень низкий ток саморазряда и может долгое время храниться без потери заряда
- Один аккумулятор для всех устройств. 100-процентная совместимость со всеми машинами на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS