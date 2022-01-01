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Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000
    Арт. Ю00000024782
    Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000
    Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000
    Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000
      Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000
      Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000
      Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000

      Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Ю00000024782

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Metabo
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор LiHD Metabo 625369000 представляет собой модернизированный аккумулятор Li-Ion. Данная модель характеризуется большей мощностью и меньшей степенью нагрева при длительной работе. При этом аккумулятор LiHD, как и Li-Ion, не обладает эффектом памяти, имеет низкий саморазряд. Также аккумулятор LiHD может заменять аккумулятор Li-Ion при работе с инструментом.

        Преимущества

        • Аккумуляторные блоки LiHD обеспечивают невероятно высокую мощность и длительную работу при минимальном нагреве
        • Технология Ultra-M: умная система управления аккумуляторными батареями для долговечных аккумуляторных блоков с 3-летней гарантией
        • Запатентованная система зарядки „AIR COOLED“
        • Постоянный контроль отдельных ячеек (ESCP) при зарядке, для особо долгого срока службы
        • Управление процессом зарядки и разрядки под контролем процессора
        • Индикация емкости для постоянного контроля уровня заряда
        • Имеет очень низкий ток саморазряда и может долгое время храниться без потери заряда
        • Один аккумулятор для всех устройств. 100-процентная совместимость со всеми машинами на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS