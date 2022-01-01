Аккумулятор Metabo LiHD 18В 8,0Ач 625369000

Преимущества

Аккумулятор LiHD Metabo 625369000 представляет собой модернизированный аккумулятор Li-Ion. Данная модель характеризуется большей мощностью и меньшей степенью нагрева при длительной работе. При этом аккумулятор LiHD, как и Li-Ion, не обладает эффектом памяти, имеет низкий саморазряд. Также аккумулятор LiHD может заменять аккумулятор Li-Ion при работе с инструментом.