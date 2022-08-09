Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 Quick 600473000

Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 600473000 это оборудование невероятной мощности, достойное настоящего мастера отделочных работ. С этой моделью шлифовальной машины обработка заготовок, изготовление и ремонт изделий станет легким и быстрым процессом. Оснащенная превосходным двигателем на тысячу семьсот Ватт со встроенным механизмом, предохраняющим от перегрузки, автоматизированные системы защиты от пыли, повторного и случайного запуска, и, конечно же, защита от застревания оснастки в материале. Metabo WEV 17-150 600473000 по плечу работа с деревом, металлом, пластиком и другими материалами - для этого нужно всего лишь сменить шлифовальный круг на подходящий, с большей или меньшей жесткостью абразива. Сделать это будет очень легко благодаря системе замены, не требующей ключа. Если же установить дополнительную рукоятку на инструмент, можно ощутимо повысить ее маневренность, ведь она обладает антивибрационной функцией. Редуктор обладает возможностью поворачиваться вплоть до прямого угла, что повышает комфорт работы для левшей. Угольные щетки имеют функцию отключения при угрозе перегрева, а длинный кабель питания дает большую маневренность при шлифовании и резке. Стоит лишь однажды купить УШМ Metabo WEV 17-150, и каждый будет покорен ее удобством и производительностью.

Преимущества