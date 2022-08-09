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Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 Quick 600473000
5.0
1
19 299 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 Quick 600473000
    Арт. О00000012624
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 Quick 600473000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 Quick 600473000
    Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 Quick 600473000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 Quick 600473000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 Quick 600473000
      Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 Quick 600473000

      Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 Quick 600473000

      19 299 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000012624
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      19 299 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-150 600473000 это оборудование невероятной мощности, достойное настоящего мастера отделочных работ. С этой моделью шлифовальной машины обработка заготовок, изготовление и ремонт изделий станет легким и быстрым процессом. Оснащенная превосходным двигателем на тысячу семьсот Ватт со встроенным механизмом, предохраняющим от перегрузки, автоматизированные системы защиты от пыли, повторного и случайного запуска, и, конечно же, защита от застревания оснастки в материале. Metabo WEV 17-150 600473000 по плечу работа с деревом, металлом, пластиком и другими материалами - для этого нужно всего лишь сменить шлифовальный круг на подходящий, с большей или меньшей жесткостью абразива. Сделать это будет очень легко благодаря системе замены, не требующей ключа. Если же установить дополнительную рукоятку на инструмент, можно ощутимо повысить ее маневренность, ведь она обладает антивибрационной функцией. Редуктор обладает возможностью поворачиваться вплоть до прямого угла, что повышает комфорт работы для левшей. Угольные щетки имеют функцию отключения при угрозе перегрева, а длинный кабель питания дает большую маневренность при шлифовании и резке. Стоит лишь однажды купить УШМ Metabo WEV 17-150, и каждый будет покорен ее удобством и производительностью.

        Преимущества

        • Мощность
        • Защита от пыли
        • Автоматическая регуляция скорости
        • Плавный запуск
        • Малая вибрация даже на больших оборотах
        • Длинный сетевой кабель
        • Дополнительная рукоятка
        • Возможность работы и левой, и правой рукой
        • Защита от перегрева
        • Предохранительная муфта
        • Сохранность оснастки благодаря кожуху и креплению
        • Отключение щеток при перегрузке
        • Безопасность
        • Комфорт