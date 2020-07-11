Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
4.3
3
7 899 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000
Арт. О00000015287
4.3
3
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
  • Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 899 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000015287
4.3
3

Характеристики

Производитель
Metabo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
34
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 899 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Набор бит Metabo NEW 626700000 (32 штуки, наконечники T25, PZ2)
1 699 ₽
4.0
Набор бит Metabo NEW 626700000 (32 штуки, наконечники T25, PZ2)
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
400 ₽
Многофункциональная смазка WD-40 200мл
Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
239 ₽
5.0
Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
Сверло по металлу Практика Эксперт 033-512 кобальтовое, 6.0x93 мм
235 ₽
Сверло по металлу Практика Эксперт 033-512 кобальтовое, 6.0x93 мм
Бита PH-2 Практика Профи 035-714, 50 мм, 2 штуки
175 ₽
Бита PH-2 Практика Профи 035-714, 50 мм, 2 штуки
Бита Практика Эксперт 037-077, PH2х50 мм
140 ₽
Бита Практика Эксперт 037-077, PH2х50 мм
Набор торсионных бит Cutop Profi Plus 84-348 (2 шт, длина 50 мм)
190 ₽
Набор торсионных бит Cutop Profi Plus 84-348 (2 шт, длина 50 мм)
Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
219 ₽
Смазка для буров ПРАКТИКА Профи 241-196, 125 гр
Сверло по металлу Практика Эксперт 033-413 кобальтовое, 3.0x61 мм
85 ₽
Сверло по металлу Практика Эксперт 033-413 кобальтовое, 3.0x61 мм
Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
340 ₽
5.0
Бита ударная DeWalt IMPACT Torsion DT70532T (PH2, длина 50 мм, 2 штуки, магнитные наконечники)
Набор бит для шуруповерта Metabo 630419000, 9 штук
Нет в наличии
5.0
Набор бит для шуруповерта Metabo 630419000, 9 штук
Смотреть
Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
Нет в наличии
Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
Смотреть
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры

  • Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS 10.8В 600984000 работает с металлом, древесиной, пластмассой и подобными материалами. Технология Ultra-M. Обеспечивается оптимальное использование энергии и сохранение продуктивности. Световая индикация. В процессе работы легко контролировать степень заряда батареи для своевременной зарядки. Встроенная подсветка. Можно работать при плохом освещении и в местах, куда падает тень. Тормоз двигателя. Мгновенная остановка вращения поможет добиться аккуратного закручивания крепежа.

    Преимущества

    • Очень короткая конструкция для универсального применения
    • Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без патрона
    • Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
    • Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы