Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)

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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000
Арт. О00000015287
- Персональная скидка
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000
Арт. О00000015287
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|бытовой
|
Макс. крутящий момент, Нм
|34
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS 10.8В 600984000 работает с металлом, древесиной, пластмассой и подобными материалами. Технология Ultra-M. Обеспечивается оптимальное использование энергии и сохранение продуктивности. Световая индикация. В процессе работы легко контролировать степень заряда батареи для своевременной зарядки. Встроенная подсветка. Можно работать при плохом освещении и в местах, куда падает тень. Тормоз двигателя. Мгновенная остановка вращения поможет добиться аккуратного закручивания крепежа.
Преимущества
- Очень короткая конструкция для универсального применения
- Шпиндель с внутренним шестигранником для винтовертных насадок, чтобы работать без патрона
- Практичный индикатор мощности для контроля степени зарядки аккумулятора
- Технология Ultra-M обеспечивает максимальную мощность, бережную зарядку, оптимальное использование энергии и длительный срок службы