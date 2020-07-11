Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Basic 600984000 (2 Ач, напряжение аккумулятора 12 В)

Аккумуляторный винтоверт Metabo PowerMaxx BS 10.8В 600984000 работает с металлом, древесиной, пластмассой и подобными материалами. Технология Ultra-M. Обеспечивается оптимальное использование энергии и сохранение продуктивности. Световая индикация. В процессе работы легко контролировать степень заряда батареи для своевременной зарядки. Встроенная подсветка. Можно работать при плохом освещении и в местах, куда падает тень. Тормоз двигателя. Мгновенная остановка вращения поможет добиться аккуратного закручивания крепежа.

Преимущества