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Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
5.0
1
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Сетевые дрели
    Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
    Арт. О00000033719
    5.0
    1
    Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
    Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
    Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
    Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
    Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
    Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
      Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
      Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
      Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
      Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
      Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
      Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.

      Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033719
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Плавный пуск
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дрель Metabo BE 650 600741850 оснащена двигателем 650 Вт. Наличие быстрозажимного патрона способствует быстрой и удобной замене расходного материала. Рукоятка с противоскользящей накладкой Softgrip для надежного хвата. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать нужную частоту вращения в зависимости от вида работ.

        Преимущества

        • Компактные размеры и легкий вес
        • Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
        • Регулировочное колесо для установки числа оборотов
        • Реверс – смена направления вращения для вкручивания/выкручивания крепежа
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для бит-насадок, позволяющий работать без сверлильного патрона
        • Рукоятка с противоскользящей накладкой Softgrip