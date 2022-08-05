Преимущества

Компактные размеры и легкий вес

Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала

Регулировочное колесо для установки числа оборотов

Реверс – смена направления вращения для вкручивания/выкручивания крепежа

Шпиндель с внутренним шестигранником для бит-насадок, позволяющий работать без сверлильного патрона

Рукоятка с противоскользящей накладкой Softgrip

Дрель Metabo BE 650 600741850 оснащена двигателем 650 Вт. Наличие быстрозажимного патрона способствует быстрой и удобной замене расходного материала. Рукоятка с противоскользящей накладкой Softgrip для надежного хвата. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать нужную частоту вращения в зависимости от вида работ.