Сетевая дрель Metabo BE 650 600741850, 650 Вт, БЗП, 13 мм.
Арт. О00000033719
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Плавный пуск
|Нет
- Дрель Metabo BE 650 600741850 оснащена двигателем 650 Вт. Наличие быстрозажимного патрона способствует быстрой и удобной замене расходного материала. Рукоятка с противоскользящей накладкой Softgrip для надежного хвата. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать нужную частоту вращения в зависимости от вида работ.
Преимущества
- Компактные размеры и легкий вес
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Реверс – смена направления вращения для вкручивания/выкручивания крепежа
- Шпиндель с внутренним шестигранником для бит-насадок, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Рукоятка с противоскользящей накладкой Softgrip