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Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000
5.0
1
Найти аналог
Пистолет продувочный
    Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000
    Арт. X190394463
    5.0
    1
    Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000
    Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000
    Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000
      Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000
      Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000
      Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000

      Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190394463
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		270х134х22
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000 имеет корпус из ударопрочного пластика, что повышает срок службы. Инструмент подходит для работы даже в труднодоступных местах. Благодаря длинному курку, работать гораздо удобнее

        Преимущества

        • Рабочее давление: 3-8 бар
        • Необходимое количество воздуха: 130-350 л/мин
        • Дозируемое количество воздуха
        • Удобен для работы даже в труднодоступных местах