Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000
Арт. X190394463
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|270х134х22
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Класс
|профессиональный
- Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000 имеет корпус из ударопрочного пластика, что повышает срок службы. Инструмент подходит для работы даже в труднодоступных местах. Благодаря длинному курку, работать гораздо удобнее
Преимущества
- Рабочее давление: 3-8 бар
- Необходимое количество воздуха: 130-350 л/мин
- Дозируемое количество воздуха
- Удобен для работы даже в труднодоступных местах