Преимущества

Рабочее давление: 3-8 бар

Необходимое количество воздуха: 130-350 л/мин

Дозируемое количество воздуха

Удобен для работы даже в труднодоступных местах

Пистолет продувочный Metabo BP 200 601581000 имеет корпус из ударопрочного пластика, что повышает срок службы. Инструмент подходит для работы даже в труднодоступных местах. Благодаря длинному курку, работать гораздо удобнее