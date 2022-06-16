Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
Арт. Ю00000023746
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|48
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|щеточный
С этим товаром смотрят
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 602207560 используется для закручивания шурупов и сверления отверстий. Для работы в затемненных помещениях имеется встроенная подсветка. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки занимает минимум времени. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от свойств материала.
Преимущества
- Компактная конструкция для универсального применения
- Обрезиненная рукоятка для комфортной работы с Metabo BS 18 602207560
- Практичный крючок для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Технология Ultra-M: максимальная мощность и щадящая зарядка
- Литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти и саморазряда
- Пластиковый кофр для удобства транспортировки и хранения инструмента