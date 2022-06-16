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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
5.0
4
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
    Арт. Ю00000023746
    5.0
    4
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000023746
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		48
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 602207560 используется для закручивания шурупов и сверления отверстий. Для работы в затемненных помещениях имеется встроенная подсветка. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки занимает минимум времени. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от свойств материала.

        Преимущества

        • Компактная конструкция для универсального применения
        • Обрезиненная рукоятка для комфортной работы с Metabo BS 18 602207560
        • Практичный крючок для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
        • Технология Ultra-M: максимальная мощность и щадящая зарядка
        • Литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти и саморазряда
        • Пластиковый кофр для удобства транспортировки и хранения инструмента