Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560

Преимущества

Компактная конструкция для универсального применения

Обрезиненная рукоятка для комфортной работы с Metabo BS 18 602207560

Практичный крючок для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов

Технология Ultra-M: максимальная мощность и щадящая зарядка

Литий-ионный аккумулятор без эффекта памяти и саморазряда

Пластиковый кофр для удобства транспортировки и хранения инструмента

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 602207560 используется для закручивания шурупов и сверления отверстий. Для работы в затемненных помещениях имеется встроенная подсветка. Инструмент оснащен быстрозажимным патроном, благодаря чему смена оснастки занимает минимум времени. Регулировка числа оборотов позволяет подобрать оптимальный рабочий режим в зависимости от свойств материала.