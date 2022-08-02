Электрический шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602358650

Преимущества

Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы

Корпус редуктора из литого под давлением алюминия - для оптимального теплоотвода и прочности

Подключаемый импульсный режим

Precision Stop: электронная моментная муфта повышенной точности обеспечивает тонкую и сверхточную обработку

Шейка зажима диаметром 43 мм - для универсального применения

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Двухскоростной редуктор

Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении

Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне

Индикация уровня заряда

Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, оптимального использования электроэнергии

Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда

2 аккумулятора - для продолжительных работ

Кофр - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей

Профессиональная 2-скоростная аккумуляторная дрель-шуруповерт высокой мощности с долговечным бесколлекторным двигателем и впечатляющим максимальным крутящим моментом. В отличие от менее мощных моделей комплектуется штатной вспомогательной рукояткой, помогающей надежно контролировать инструмент и предотвращающей травмы. К особенностям этой модели также стоит отнести специальный импульсный режима для выкручивания прочно сидящих шурупов/винтов и засверливания на гладких поверхностях. Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350650 позиционируется как универсальная модель верхней ценовой категории, которая способна справляться с большими объемами монтажных, сборочных или отделочных работ повышенной интенсивности. Необслуживаемый бесколлекторный двигатель, демонстрирующий выдающуюся стойкость.