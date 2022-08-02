- Акция
Электрический шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602358650
Арт. О00000027156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|120
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Профессиональная 2-скоростная аккумуляторная дрель-шуруповерт высокой мощности с долговечным бесколлекторным двигателем и впечатляющим максимальным крутящим моментом. В отличие от менее мощных моделей комплектуется штатной вспомогательной рукояткой, помогающей надежно контролировать инструмент и предотвращающей травмы. К особенностям этой модели также стоит отнести специальный импульсный режима для выкручивания прочно сидящих шурупов/винтов и засверливания на гладких поверхностях. Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350650 позиционируется как универсальная модель верхней ценовой категории, которая способна справляться с большими объемами монтажных, сборочных или отделочных работ повышенной интенсивности. Необслуживаемый бесколлекторный двигатель, демонстрирующий выдающуюся стойкость.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
- Корпус редуктора из литого под давлением алюминия - для оптимального теплоотвода и прочности
- Подключаемый импульсный режим
- Precision Stop: электронная моментная муфта повышенной точности обеспечивает тонкую и сверхточную обработку
- Шейка зажима диаметром 43 мм - для универсального применения
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Двухскоростной редуктор
- Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
- Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
- Индикация уровня заряда
- Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, оптимального использования электроэнергии
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- 2 аккумулятора - для продолжительных работ
- Кофр - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей