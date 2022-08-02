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Электрический шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602358650
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
  • Акция
Электрический шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602358650
Арт. О00000027156
5.0
1
Электрический шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602358650
  • Акция

Электрический шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602358650

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. О00000027156
5.0
1

Характеристики

Производитель
Metabo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Класс товара
профессиональный
Макс. крутящий момент, Нм
120
Тип
аккумуляторный
Тип двигателя
бесщеточный
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
  • Профессиональная 2-скоростная аккумуляторная дрель-шуруповерт высокой мощности с долговечным бесколлекторным двигателем и впечатляющим максимальным крутящим моментом. В отличие от менее мощных моделей комплектуется штатной вспомогательной рукояткой, помогающей надежно контролировать инструмент и предотвращающей травмы. К особенностям этой модели также стоит отнести специальный импульсный режима для выкручивания прочно сидящих шурупов/винтов и засверливания на гладких поверхностях. Дрель-шуруповерт Metabo BS 18 LTX BL I 602350650 позиционируется как универсальная модель верхней ценовой категории, которая способна справляться с большими объемами монтажных, сборочных или отделочных работ повышенной интенсивности. Необслуживаемый бесколлекторный двигатель, демонстрирующий выдающуюся стойкость.

    Преимущества

    • Бесщеточный двигатель - для долгого срока службы
    • Корпус редуктора из литого под давлением алюминия - для оптимального теплоотвода и прочности
    • Подключаемый импульсный режим
    • Precision Stop: электронная моментная муфта повышенной точности обеспечивает тонкую и сверхточную обработку
    • Шейка зажима диаметром 43 мм - для универсального применения
    • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
    • Двухскоростной редуктор
    • Встроенная подсветка - для работы при плохом освещении
    • Металлическая скоба - для ношения инструмента на ремне
    • Индикация уровня заряда
    • Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, оптимального использования электроэнергии
    • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
    • 2 аккумулятора - для продолжительных работ
    • Кофр - для удобства хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей