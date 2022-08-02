Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры

Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях

Precision Stop: электронная муфта-регулятор крутящего момента для точной и сверхтонкой обработки

Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева

Электронная система защитного отключения: никакой обратной отдачи при блокировке дрели – гарантия высокой защиты пользователя

Встроенная светодиодная рабочая подсветка с остаточным свечением для оптимального освещения рабочей области

Практичный крючок с фиксацией по выбору справа или слева для ношения Metabo BS 18 LTX BL I 602358500 на ремне

Реверс – смена направления вращения для вкручивания/выкручивания крепежа

2 аккумулятора для работы без простоев

С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL I 602358500 оснащен бесщеточным двигателем, что обеспечивает максимальную мощность в самых сложных условиях применения. Быстрозажимной патрон облегчает снятие/установку бит и сверл, что сокращает время на замену оснастки для различных работ. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала.