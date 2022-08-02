Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX Bl I 602358500
Арт. О00000030205
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Германия
|
Родина бренда
|Германия
|
Класс товара
|профессиональный
|
Макс. крутящий момент, Нм
|120
|
Тип
|аккумуляторный
|
Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL I 602358500 оснащен бесщеточным двигателем, что обеспечивает максимальную мощность в самых сложных условиях применения. Быстрозажимной патрон облегчает снятие/установку бит и сверл, что сокращает время на замену оснастки для различных работ. Функция реверса служит для легкого выведения сверла из материала.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Precision Stop: электронная муфта-регулятор крутящего момента для точной и сверхтонкой обработки
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Электронная система защитного отключения: никакой обратной отдачи при блокировке дрели – гарантия высокой защиты пользователя
- Встроенная светодиодная рабочая подсветка с остаточным свечением для оптимального освещения рабочей области
- Практичный крючок с фиксацией по выбору справа или слева для ношения Metabo BS 18 LTX BL I 602358500 на ремне
- Реверс – смена направления вращения для вкручивания/выкручивания крепежа
- 2 аккумулятора для работы без простоев
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS