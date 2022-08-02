Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359650
Арт. О00000030697
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|120
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359650 используется при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ. Бесщеточный двигатель увеличивает срок службы инструмента и способствует высокой производительности. Встроенная подсветка актуальна для работы при слабом освещении или в темное время суток. Охлаждение двигателя. Отверстия на корпусе обеспечивают циркуляцию воздуха вблизи двигателя.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Precision Stop: электронная муфта-регулятор крутящего момента для точной и сверхтонкой обработки
- Изменяемое число оборотов, реверс и быстрый останов для универсального применения с деревом и металлом
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Электронная система защитного отключения: никакой обратной отдачи при блокировке дрели – гарантия высокой защиты пользователя
- Встроенная светодиодная рабочая подсветка с остаточным свечением для оптимального освещения рабочей области
- Практичный крючок с фиксацией по выбору справа или слева для ношения Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359850 на ремне
- С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
- Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS