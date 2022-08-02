Преимущества

Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания

Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры

Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях

Precision Stop: электронная муфта-регулятор крутящего момента для точной и сверхтонкой обработки

Изменяемое число оборотов, реверс и быстрый останов для универсального применения с деревом и металлом

Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева

Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона

Электронная система защитного отключения: никакой обратной отдачи при блокировке дрели – гарантия высокой защиты пользователя

Встроенная светодиодная рабочая подсветка с остаточным свечением для оптимального освещения рабочей области

Практичный крючок с фиксацией по выбору справа или слева для ношения Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359850 на ремне

С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения

Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359650 используется при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ. Бесщеточный двигатель увеличивает срок службы инструмента и способствует высокой производительности. Встроенная подсветка актуальна для работы при слабом освещении или в темное время суток. Охлаждение двигателя. Отверстия на корпусе обеспечивают циркуляцию воздуха вблизи двигателя.