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Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359650
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359650
    Арт. О00000030697
    5.0
    1
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359650
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359650
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359650
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359650

      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359650

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030697
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		120
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359650 используется при сборке мебели, монтаже различных конструкций, выполнении ремонтных, строительных и отделочных работ. Бесщеточный двигатель увеличивает срок службы инструмента и способствует высокой производительности. Встроенная подсветка актуальна для работы при слабом освещении или в темное время суток. Охлаждение двигателя. Отверстия на корпусе обеспечивают циркуляцию воздуха вблизи двигателя.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель – выше мощность, дольше время работы, компактнее размеры
        • Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
        • Precision Stop: электронная муфта-регулятор крутящего момента для точной и сверхтонкой обработки
        • Изменяемое число оборотов, реверс и быстрый останов для универсального применения с деревом и металлом
        • Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
        • Электронная система защитного отключения: никакой обратной отдачи при блокировке дрели – гарантия высокой защиты пользователя
        • Встроенная светодиодная рабочая подсветка с остаточным свечением для оптимального освещения рабочей области
        • Практичный крючок с фиксацией по выбору справа или слева для ношения Metabo BS 18 LTX BL Q I 602359850 на ремне
        • С интеллектуальным решением metaBOX для транспортировки и хранения
        • Комбинируется со всеми аккумуляторными блоками на 18 В и зарядными устройствами брендов CAS