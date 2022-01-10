Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
Арт. О00000030938
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|50
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500 имеет надежный укороченный корпус. Предназначен для заворачивания крепежных элементов и сверления отверстий. Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит позволяет работать без сверлильного патрона. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Преимуществом модели является система Metabo Quick, обеспечивающая быструю замену держателя и инструментальной насадки.
Преимущества
- Компактная конструкция для универсального применения
- Обрезиненная рукоятка для комфортной работы
- Практичный крючок для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
- Технология Ultra-M: максимальная мощность и щадящая зарядка
- Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
- Пластиковый кофр для удобства транспортировки и хранения инструмента