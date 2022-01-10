Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
    Арт. О00000030938
    5.0
    1
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
    Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500
      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500

      Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030938
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500 имеет надежный укороченный корпус. Предназначен для заворачивания крепежных элементов и сверления отверстий. Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит позволяет работать без сверлильного патрона. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Преимуществом модели является система Metabo Quick, обеспечивающая быструю замену держателя и инструментальной насадки.

        Преимущества

        • Компактная конструкция для универсального применения
        • Обрезиненная рукоятка для комфортной работы
        • Практичный крючок для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов
        • Технология Ultra-M: максимальная мощность и щадящая зарядка
        • Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда
        • Пластиковый кофр для удобства транспортировки и хранения инструмента