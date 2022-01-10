Преимущества

Компактная конструкция для универсального применения

Обрезиненная рукоятка для комфортной работы

Практичный крючок для ношения на ремне, с фиксацией справа или слева без инструментов

Технология Ultra-M: максимальная мощность и щадящая зарядка

Аккумуляторные блоки с индикатором емкости для контроля уровня заряда

Пластиковый кофр для удобства транспортировки и хранения инструмента

Аккумуляторный винтоверт Metabo BS 18 L Quick 602320500 имеет надежный укороченный корпус. Предназначен для заворачивания крепежных элементов и сверления отверстий. Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит позволяет работать без сверлильного патрона. Светодиодная подсветка оптимально освещает рабочую зону при эксплуатации инструмента в затемненных помещениях. Преимуществом модели является система Metabo Quick, обеспечивающая быструю замену держателя и инструментальной насадки.