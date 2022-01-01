Бур Metabo 626216000 SDS-Plus, 8x160/100 мм
Арт. Ю00000030092
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|160x8
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Количество предметов, шт
|1
- Бур Metabo 626216000 предназначен для сверления отверстий по каменной кладке, бетону и армированному бетону.
Преимущества
- Разумная геометрия и качество до мельчайших деталей гарантируют длительный срок службы, точность сверления и максимальную плавность хода даже при самых высоких нагрузках
- Высочайшая безопасность за счет оптимальной геометрии симметричной головки с 4 твердосплавными режущими кромками, которая не застревает при столкновении с арматурой
- Инновационная сварная цельная твердосплавная головка обеспечивает максимальную долговечность, а увеличенные каналы для отвода пыли — максимально возможную скорость сверления
- Мощные «разбиватели» (Power Breakers) образуют микротрещины в материале, что значительно повышает скорость сверления
- Сверление без вибрации за счет 4-заходной геометрии спирали Vario. 2 объемные винтовые линии быстро и надежно отводят буровую муку из отверстия, две усиленные спирали гарантируют дополнительную безопасность и стабильность.
- Высокая прочность на излом благодаря высококачественной специальной стали
- Продолжительный срок службы и на 50 % больше круглых отверстий под дюбели