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Бур Metabo 626216000 SDS-Plus, 8x160/100 мм
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Буры SDS-Plus
    Бур Metabo 626216000 SDS-Plus, 8x160/100 мм
    Арт. Ю00000030092
    Бур Metabo 626216000 SDS-Plus, 8x160/100 мм
    Бур Metabo 626216000 SDS-Plus, 8x160/100 мм
    Бур Metabo 626216000 SDS-Plus, 8x160/100 мм
    Бур Metabo 626216000 SDS-Plus, 8x160/100 мм
      Бур Metabo 626216000 SDS-Plus, 8x160/100 мм
      Бур Metabo 626216000 SDS-Plus, 8x160/100 мм
      Бур Metabo 626216000 SDS-Plus, 8x160/100 мм
      Бур Metabo 626216000 SDS-Plus, 8x160/100 мм

      Бур Metabo 626216000 SDS-Plus, 8x160/100 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000030092

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		160x8
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Metabo 626216000 предназначен для сверления отверстий по каменной кладке, бетону и армированному бетону.

        Преимущества

        • Разумная геометрия и качество до мельчайших деталей гарантируют длительный срок службы, точность сверления и максимальную плавность хода даже при самых высоких нагрузках
        • Высочайшая безопасность за счет оптимальной геометрии симметричной головки с 4 твердосплавными режущими кромками, которая не застревает при столкновении с арматурой
        • Инновационная сварная цельная твердосплавная головка обеспечивает максимальную долговечность, а увеличенные каналы для отвода пыли — максимально возможную скорость сверления
        • Мощные «разбиватели» (Power Breakers) образуют микротрещины в материале, что значительно повышает скорость сверления
        • Сверление без вибрации за счет 4-заходной геометрии спирали Vario. 2 объемные винтовые линии быстро и надежно отводят буровую муку из отверстия, две усиленные спирали гарантируют дополнительную безопасность и стабильность.
        • Высокая прочность на излом благодаря высококачественной специальной стали
        • Продолжительный срок службы и на 50 % больше круглых отверстий под дюбели