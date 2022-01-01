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Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм
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Буры SDS-Plus
    Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм
    Арт. Ю00000030094
    Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм
    Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм
    Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм
    Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм
    Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм
      Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм
      Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм
      Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм
      Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм
      Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм

      Бур Metabo 626834000 SDS-Plus, 6x110/50 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000030094

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		110x6
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бур Metabo 626834000 предназначен для сверления отверстий по каменной кладке, бетону и природном камне.

        Преимущества

        • Твердый сплав новейшего поколения: долговечный, быстродействующий, без затруднений проходит стальную арматуру
        • Новая геометрия резания стамескообразной сверлильной головки обеспечивает быстрое проникновение в самый твердый бетон и гранит
        • Простое и легкое центрирование
        • Новая 4-спиральная винтовая линия с ее объемной геометрией обеспечивает быстрый вывод буровой муки, уменьшает трение в отверстие сверления, улучшает характер колебаний