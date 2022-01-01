Бур Metabo 626840000 SDS-Plus, 8x160/100 мм
Арт. Ю00000030305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|160x8
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Количество предметов, шт
|1
- Бур Metabo 626840000 предназначен для сверления отверстий по каменной кладке, бетону и природном камне.
Преимущества
- Твердый сплав новейшего поколения: долговечный, быстродействующий, без затруднений проходит стальную арматуру
- Новая геометрия резания стамескообразной сверлильной головки обеспечивает быстрое проникновение в самый твердый бетон и гранит
- Простое и легкое центрирование
- Новая 4-спиральная винтовая линия с ее объемной геометрией обеспечивает быстрый вывод буровой муки, уменьшает трение в отверстие сверления, улучшает характер колебаний