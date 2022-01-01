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Фильтр для компрессоров Metabo FRL-200, 1/2
15 670 ₽
Воздушные фильтры для компрессоров
  • Персональная скидка
Фильтр для компрессоров Metabo FRL-200, 1/2
Арт. О00000032888
Фильтр для компрессоров Metabo FRL-200, 1/2
  • Персональная скидка

Фильтр для компрессоров Metabo FRL-200, 1/2

Дарим скидки за
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15 670 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000032888

Характеристики

Производитель
Metabo
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип
фильтр
Посадочный размер, дюйм
1/2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 670 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Фильтр FRL-200 Metabo предназначен для очистки сжатого воздуха, поступающего от компрессора, от воды, масла и пыли. Включает в себя фильтр-регулятор FR масленку L

    Преимущества

    • На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод
    • Встроенный манометр позволяет отслеживать уровень давления воздуха, подаваемого к пневмоинтсрументу
    • Адаптер для подключения к резьбе 3/8" и 1/4" дает возможность использовать его с любыми компрессорами