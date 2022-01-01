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Фильтр для компрессоров Metabo FRL-200, 1/2
Арт. О00000032888
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|фильтр
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Посадочный размер, дюйм
|1/2
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- Фильтр FRL-200 Metabo предназначен для очистки сжатого воздуха, поступающего от компрессора, от воды, масла и пыли. Включает в себя фильтр-регулятор FR масленку L
Преимущества
- На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод
- Встроенный манометр позволяет отслеживать уровень давления воздуха, подаваемого к пневмоинтсрументу
- Адаптер для подключения к резьбе 3/8" и 1/4" дает возможность использовать его с любыми компрессорами