Фильтр для компрессоров Metabo FRL-200, 1/2

Преимущества

На корпусе имеется скоба для крепления к стене, также есть возможность установки фильтра в распределительный щит или трубопровод

Встроенный манометр позволяет отслеживать уровень давления воздуха, подаваемого к пневмоинтсрументу

Адаптер для подключения к резьбе 3/8" и 1/4" дает возможность использовать его с любыми компрессорами

Фильтр FRL-200 Metabo предназначен для очистки сжатого воздуха, поступающего от компрессора, от воды, масла и пыли. Включает в себя фильтр-регулятор FR масленку L