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Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
5.0
1
5 559 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
    Арт. О00000031326
    5.0
    1
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000

      Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000

      5 559 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031326
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Все характеристики
      5 559 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000 имеет плавную регулировку для круглой и широкой струи. Он обеспечивает точное и равномерное нанесение краски. Ёмкость бачка составляет 1 литр. Диаметр насадки 1.5 мм. Быстрозажимное соединение со шлангом.

        Преимущества

        • Плавная регулировка для круглой и широкой струи
        • Регулирование количества воздуха и краски: точное, равномерное и высокое нанесение краски для хорошего результата работы
        • Долгий срок службы
        • Быстрозажимное соединение со шлангом
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Возможность длительной работы без остановки