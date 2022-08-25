Преимущества

Плавная регулировка для круглой и широкой струи

Регулирование количества воздуха и краски: точное, равномерное и высокое нанесение краски для хорошего результата работы

Долгий срок службы

Быстрозажимное соединение со шлангом

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Возможность длительной работы без остановки

Пневматический краскопульт Metabo FSP 1000 S 601576000 имеет плавную регулировку для круглой и широкой струи. Он обеспечивает точное и равномерное нанесение краски. Ёмкость бачка составляет 1 литр. Диаметр насадки 1.5 мм. Быстрозажимное соединение со шлангом.