Преимущества

Плавная регулировка для круглой и широкой струи

Быстросъемный штуцер

Регулирование количества воздуха и краски: точное, равномерное и высокое нанесение краски для хорошего результата работы

Долгий срок службы

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Возможность длительной работы без остановки

Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000 обеспечивает точное и равномерное нанесение краски. Инструмент имеет плавную регулировку для круглой и широкой струи. Бак краскопульта способен вместить в себя 0.6 литров краски. Диаметр сопла данной модели составляет 1.5 мм.