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Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000
    Арт. О00000031327
    5.0
    1
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000
    Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000
      Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000

      Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031327
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000 обеспечивает точное и равномерное нанесение краски. Инструмент имеет плавную регулировку для круглой и широкой струи. Бак краскопульта способен вместить в себя 0.6 литров краски. Диаметр сопла данной модели составляет 1.5 мм.

        Преимущества

        • Плавная регулировка для круглой и широкой струи
        • Быстросъемный штуцер
        • Регулирование количества воздуха и краски: точное, равномерное и высокое нанесение краски для хорошего результата работы
        • Долгий срок службы
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Возможность длительной работы без остановки