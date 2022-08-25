Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000
Арт. О00000031327
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
- Пневматический краскопульт Metabo FSP 600 601575000 обеспечивает точное и равномерное нанесение краски. Инструмент имеет плавную регулировку для круглой и широкой струи. Бак краскопульта способен вместить в себя 0.6 литров краски. Диаметр сопла данной модели составляет 1.5 мм.
Преимущества
- Плавная регулировка для круглой и широкой струи
- Быстросъемный штуцер
- Регулирование количества воздуха и краски: точное, равномерное и высокое нанесение краски для хорошего результата работы
- Долгий срок службы
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Возможность длительной работы без остановки