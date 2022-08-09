Строительный Фен Metabo HGE 23-650 LCD (защита от перегрева, жк-дисплей)

Строительный Фен Metabo HGE 23-650 LCD
Арт. О00000024673
Характеристики
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Производитель
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Мощность, Вт
|2300
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Тип двигателя
|щеточный
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Регулировка температуры
|плавная
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Расход воздуха, л/мин (от скорости)
|250, 500
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Количество насадок в комплекте, шт
|Нет
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Макс. температура нагрева, град
|650
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Вес, кг
|0.94
- Фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065000 применяется для снятия лакового покрытия, придания формы, сжатия, сварки и других подобных работ. Высококачественный керамический нагреватель, мощный двигатель и оптимальное охлаждение обеспечивают длительный срок службы прибора.
Преимущества
- Индикатор температуры с ЖКД для учета особенностей материалов
- Возможность запрограммировать и вызывать настройки
- Длительный срок службы Metabo HGE 23-650 LCD 603065000
- Безопасное стационарное использование
- Эргономичный дизайн
- Широкий спектр применения
- Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке