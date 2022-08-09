Строительный Фен Metabo HGE 23-650 LCD (защита от перегрева, жк-дисплей)

Преимущества

Индикатор температуры с ЖКД для учета особенностей материалов

Возможность запрограммировать и вызывать настройки

Длительный срок службы Metabo HGE 23-650 LCD 603065000

Безопасное стационарное использование

Эргономичный дизайн

Широкий спектр применения

Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке

Фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065000 применяется для снятия лакового покрытия, придания формы, сжатия, сварки и других подобных работ. Высококачественный керамический нагреватель, мощный двигатель и оптимальное охлаждение обеспечивают длительный срок службы прибора.