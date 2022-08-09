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Строительный Фен Metabo HGE 23-650 LCD (защита от перегрева, жк-дисплей)
5.0
1
Найти аналог
Строительные фены
    Строительный Фен Metabo HGE 23-650 LCD
    Арт. О00000024673
    5.0
    1
    Строительный Фен Metabo HGE 23-650 LCD (защита от перегрева, жк-дисплей)
    Строительный Фен Metabo HGE 23-650 LCD (защита от перегрева, жк-дисплей)
    Строительный Фен Metabo HGE 23-650 LCD (защита от перегрева, жк-дисплей)
    Строительный Фен Metabo HGE 23-650 LCD (защита от перегрева, жк-дисплей)

    Строительный Фен Metabo HGE 23-650 LCD

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. О00000024673
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Metabo
    Мощность, Вт
    		2300
    Тип двигателя
    		щеточный
    Регулировка температуры
    		плавная
    Расход воздуха, л/мин (от скорости)
    		250, 500
    Количество насадок в комплекте, шт
    		Нет
    Макс. температура нагрева, град
    		650
    Вес, кг
    		0.94
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Фен Metabo HGE 23-650 LCD 603065000 применяется для снятия лакового покрытия, придания формы, сжатия, сварки и других подобных работ. Высококачественный керамический нагреватель, мощный двигатель и оптимальное охлаждение обеспечивают длительный срок службы прибора.

      Преимущества

      • Индикатор температуры с ЖКД для учета особенностей материалов
      • Возможность запрограммировать и вызывать настройки
      • Длительный срок службы Metabo HGE 23-650 LCD 603065000
      • Безопасное стационарное использование
      • Эргономичный дизайн
      • Широкий спектр применения
      • Длинный сетевой кабель для свободного перемещения по рабочей площадке