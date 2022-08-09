Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + пильный диск 690827000

Преимущества

Точность. Лазер обеспечивает точную индикацию линии реза

Безопасность. Высокие упоры сдвигаются в стороны для более безопасного распила

Простота управления. Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения - управление пилой осуществляется интуитивно

Простая транспортировка благодаря ручкам для переноски и блокировке пильной головки

Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок

Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации

Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.

Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза

Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди

Ограничительный упор для простой выемки пазов

Головка Metabo KGS 216 M 690827000 наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза

Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя - не требуется демонтировать подвижный защитный кожух

Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + диск 690827000 имеет функцию протяжки для работы с широкими заготовками. Благодаря прочному корпусу из алюминиевого литья под давлением подходит для эксплуатации в самых сложных условиях.