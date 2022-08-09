Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + пильный диск 690827000
5.0
1
35 899 ₽
Торцовочные пилы
    Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + пильный диск 690827000
    Арт. О00000029471
    5.0
    1
    Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + пильный диск 690827000

      Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + пильный диск 690827000

      35 899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000029471
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1200
      Наклон пилы влево, град
      		47
      Все характеристики
      35 899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + диск 690827000 имеет функцию протяжки для работы с широкими заготовками. Благодаря прочному корпусу из алюминиевого литья под давлением подходит для эксплуатации в самых сложных условиях.

        Преимущества

        • Точность. Лазер обеспечивает точную индикацию линии реза
        • Безопасность. Высокие упоры сдвигаются в стороны для более безопасного распила
        • Простота управления. Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения - управление пилой осуществляется интуитивно
        • Простая транспортировка благодаря ручкам для переноски и блокировке пильной головки
        • Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
        • Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
        • Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
        • Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза
        • Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
        • Ограничительный упор для простой выемки пазов
        • Головка Metabo KGS 216 M 690827000 наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
        • Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя - не требуется демонтировать подвижный защитный кожух