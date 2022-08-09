Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + пильный диск 690827000
Арт. О00000029471
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1200
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Наклон пилы влево, град
|47
- Торцовочная пила Metabo KGS 216 M + диск 690827000 имеет функцию протяжки для работы с широкими заготовками. Благодаря прочному корпусу из алюминиевого литья под давлением подходит для эксплуатации в самых сложных условиях.
Преимущества
- Точность. Лазер обеспечивает точную индикацию линии реза
- Безопасность. Высокие упоры сдвигаются в стороны для более безопасного распила
- Простота управления. Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения - управление пилой осуществляется интуитивно
- Простая транспортировка благодаря ручкам для переноски и блокировке пильной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка Metabo KGS 216 M 690827000 наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя - не требуется демонтировать подвижный защитный кожух