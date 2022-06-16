Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320, 2.2 Дж

Аккумуляторный перфоратор Metabo KHA 18 LTX T03320 имеет три режима работы: долбление, сверление и бурение, - что делает его универсальным. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает безопасность во время работы. Удар можно отключать для сверления без удара и закручивания шурупов. Для множества задач. Регулировка рабочей скорости осуществляется в пределах 0 - 1100 об/мин. Аккумуляторные блоки имеют индикацию заряда.

Преимущества