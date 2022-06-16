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Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320, 2.2 Дж
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные перфораторы
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320, 2.2 Дж
    Арт. О00000008282
    4.5
    2
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320, 2.2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320, 2.2 Дж
    Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320, 2.2 Дж
      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320, 2.2 Дж

      Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320, 2.2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008282
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Система пылеудаления
      		Нет
      Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
      		1100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный перфоратор Metabo KHA 18 LTX T03320 имеет три режима работы: долбление, сверление и бурение, - что делает его универсальным. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает безопасность во время работы. Удар можно отключать для сверления без удара и закручивания шурупов. Для множества задач. Регулировка рабочей скорости осуществляется в пределах 0 - 1100 об/мин. Аккумуляторные блоки имеют индикацию заряда.

        Преимущества

        • Отключение удара для сверления без удара и для закручивания шурупов
        • Отключение вращения для долбления
        • Реверс
        • Электронная регулировка оборотов
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для безопасной работы
        • Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
        • Мощность удара: 164 Дж/с
        • Ремень для ношения
        • Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, долгого срока службы