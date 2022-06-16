Аккумуляторный перфоратор SDS-Plus Metabo KHA 18 LTX T03320, 2.2 Дж
Арт. О00000008282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Система пылеудаления
|Нет
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Макс. частота вращения шпинделя, об/мин
|1100
- Аккумуляторный перфоратор Metabo KHA 18 LTX T03320 имеет три режима работы: долбление, сверление и бурение, - что делает его универсальным. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic обеспечивает безопасность во время работы. Удар можно отключать для сверления без удара и закручивания шурупов. Для множества задач. Регулировка рабочей скорости осуществляется в пределах 0 - 1100 об/мин. Аккумуляторные блоки имеют индикацию заряда.
Преимущества
- Отключение удара для сверления без удара и для закручивания шурупов
- Отключение вращения для долбления
- Реверс
- Электронная регулировка оборотов
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для безопасной работы
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Мощность удара: 164 Дж/с
- Ремень для ношения
- Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, долгого срока службы