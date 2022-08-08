Дисковая пила Metabo KS 165 602363000

Преимущества

Легкая направляющая пластина из алюминиевого литья под давлением обеспечивает точное ведение инструменты

Возможность подключения универсального пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте

Дисковая ручная пила Metabo KS 165 602363000 для универсального применения на строительных площадках. Отличается легким весом и компактными размерами.