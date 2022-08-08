Дисковая пила Metabo KS 165 602363000
Арт. О00000036019
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение сети, В
|220
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Длина кабеля, м
|1.99
- Дисковая ручная пила Metabo KS 165 602363000 для универсального применения на строительных площадках. Отличается легким весом и компактными размерами.
Преимущества
- Легкая направляющая пластина из алюминиевого литья под давлением обеспечивает точное ведение инструменты
- Возможность подключения универсального пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте