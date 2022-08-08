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Дисковая пила Metabo KS 165 602363000
5.0
1
Найти аналог
Сетевые циркулярные пилы
    Дисковая пила Metabo KS 165 602363000
    Арт. О00000036019
    5.0
    1
    Дисковая пила Metabo KS 165 602363000

      Дисковая пила Metabo KS 165 602363000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000036019
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Длина кабеля, м
      		1.99
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дисковая ручная пила Metabo KS 165 602363000 для универсального применения на строительных площадках. Отличается легким весом и компактными размерами. 

        Преимущества

        • Легкая направляющая пластина из алюминиевого литья под давлением обеспечивает точное ведение инструменты
        • Возможность подключения универсального пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте