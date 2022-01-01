Набор аккумуляторов Metabo Power Combo-Set 4.0 + 3У ASC30 + сумка 685024000

Преимущества

Надежность

Долговечность

Набор Metabo 685024000 состоит из трех аккумуляторов, зарядного устройства ASC30 и сумки. Литиево-ионные аккумуляторы отличаются отсутствием эффекта памяти и могут долгое время храниться без потери заряда. Зарядное устройство ASC30 предназначено для зарядки аккумуляторных NiCd/NiMH-блоков Metabo от 4,8 до 18 В, а также новых аккумуляторных Li-Ion-блоков от 12 до 18 В. Такое зарядное устройство оснащено функцией "AIR COOLED", что позволяет охлаждать аккумуляторные блоки во время их зарядки, благодаря этому срок службы аккумуляторов увеличивается, а время зарядки сокращается.