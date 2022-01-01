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Набор аккумуляторов Metabo Power Combo-Set 4.0 + 3У ASC30 + сумка 685024000
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Зарядные устройства для аккумуляторов
    Набор аккумуляторов Metabo Power Combo-Set 4.0 + 3У ASC30 + сумка 685024000
    Арт. Х12713269
    Набор аккумуляторов Metabo Power Combo-Set 4.0 + 3У ASC30 + сумка 685024000

      Набор аккумуляторов Metabo Power Combo-Set 4.0 + 3У ASC30 + сумка 685024000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12713269

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		12, 14.4, 18
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор Metabo 685024000 состоит из трех аккумуляторов, зарядного устройства ASC30 и сумки. Литиево-ионные аккумуляторы отличаются отсутствием эффекта памяти и могут долгое время храниться без потери заряда. Зарядное устройство ASC30 предназначено для зарядки аккумуляторных NiCd/NiMH-блоков Metabo от 4,8 до 18 В, а также новых аккумуляторных Li-Ion-блоков от 12 до 18 В. Такое зарядное устройство оснащено функцией "AIR COOLED", что позволяет охлаждать аккумуляторные блоки во время их зарядки, благодаря этому срок службы аккумуляторов увеличивается, а время зарядки сокращается.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность