Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12 601036800 предназначена для профессионального использования. Благодаря быстрозажимному патрону, замена оснастки не занимает много времени. В зависимости от плотности материала, при заворачивании и выворачивании шурупов, можно выбрать один из 20 режимов крутящего момента. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении.

Преимущества