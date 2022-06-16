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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12 BL 601038800
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12 BL 601038800
    Арт. О00000002954
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12 BL 601038800

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12 BL 601038800

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000002954
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12 BL 601038800 оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Имеет две рабочих скорости, переключение между которыми осуществляется с помощью двухпозиционного тумблера сверху на корпусе. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Малый вес Metabo PowerMaxx BS 12 BL 601038800 снижает энергоемкость работы
        • Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
        • 2 аккумулятора - для работы без простоев
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки