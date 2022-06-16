Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12 BL 601038800
Арт. О00000002954
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|45
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12 BL 601038800 оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Имеет две рабочих скорости, переключение между которыми осуществляется с помощью двухпозиционного тумблера сверху на корпусе. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Малый вес Metabo PowerMaxx BS 12 BL 601038800 снижает энергоемкость работы
- Li-lon технология: без эффекта памяти, без саморазряда, с повышенной плотностью энергии
- 2 аккумулятора - для работы без простоев
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки