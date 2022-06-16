Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS 12 BL 601038800 оснащена бесщеточным двигателем, что гарантирует долгий срок службы. Имеет две рабочих скорости, переключение между которыми осуществляется с помощью двухпозиционного тумблера сверху на корпусе. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении.

Преимущества