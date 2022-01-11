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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B
5.0
1
13 199 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B
    Арт. О00000027962
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B

      13 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027962
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		34
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      13 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Quick BASIC 12В 600156950 имеет встроенную подсветку, благодаря чему можно работать в местах с плохим освещением или в темное время суток. Число оборотов регулируется в зависимости от особенностей материала. Система Metabo Quick позволяет быстро менять держатель и инструментальную насадку для проведения любых работ. Модель работает от литий-ионного аккумулятора, не имеющего эффекта памяти и не подверженного саморазряду.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Укороченная конструкция для универсального применения
        • Металлическая скоба для подвешивания Metabo PowerMaxx BS Quick BASIC 12В 600156950 на ремень
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • 2 аккумулятора для работы без простоев
        • Практичный индикатор емкости для контроля степени зарядки аккумулятора
        • Кофр – удобство хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей
        • Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ