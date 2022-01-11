Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Quick BASIC 12В 600156950 имеет встроенную подсветку, благодаря чему можно работать в местах с плохим освещением или в темное время суток. Число оборотов регулируется в зависимости от особенностей материала. Система Metabo Quick позволяет быстро менять держатель и инструментальную насадку для проведения любых работ. Модель работает от литий-ионного аккумулятора, не имеющего эффекта памяти и не подверженного саморазряду.

Преимущества