Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo 600156950 PowerMaxx BS Quick, 12 B
Арт. О00000027962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|34
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo PowerMaxx BS Quick BASIC 12В 600156950 имеет встроенную подсветку, благодаря чему можно работать в местах с плохим освещением или в темное время суток. Число оборотов регулируется в зависимости от особенностей материала. Система Metabo Quick позволяет быстро менять держатель и инструментальную насадку для проведения любых работ. Модель работает от литий-ионного аккумулятора, не имеющего эффекта памяти и не подверженного саморазряду.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Укороченная конструкция для универсального применения
- Металлическая скоба для подвешивания Metabo PowerMaxx BS Quick BASIC 12В 600156950 на ремень
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- 2 аккумулятора для работы без простоев
- Практичный индикатор емкости для контроля степени зарядки аккумулятора
- Кофр – удобство хранения и транспортировки инструмента и принадлежностей
- Система Metabo Quick: быстрая смена держателя и инструментальной насадки для проведения любых работ