Преимущества

Длина шланга: 35 см

Рабочее давление: 0-12 бар

Со штекером мгновенного действия

Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000 - инструмент, работающий на сжатом воздухе. Он используется для проверки и накачки шин. Яркий манометр с чёткой шкалой - для простого считывания данных. Резиновая накладка защищает прибор от механических повреждений. Со штекером мгновенного действия.