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Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000
Найти аналог
Пневмопистолеты для накачки шин
    Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000
    Арт. X1099025446
    Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000
    Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000
    Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000
    Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000
      Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000
      Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000
      Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000
      Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000

      Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099025446

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс
      		профессиональный
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4F
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000 - инструмент, работающий на сжатом воздухе. Он используется для проверки и накачки шин. Яркий манометр с чёткой шкалой - для простого считывания данных. Резиновая накладка защищает прибор от механических повреждений. Со штекером мгновенного действия.

        Преимущества

        • Длина шланга: 35 см
        • Рабочее давление: 0-12 бар
        • Со штекером мгновенного действия