Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000
Арт. X1099025446
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс
|профессиональный
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
- Пистолет для накачки шин Metabo RF 60 602233000 - инструмент, работающий на сжатом воздухе. Он используется для проверки и накачки шин. Яркий манометр с чёткой шкалой - для простого считывания данных. Резиновая накладка защищает прибор от механических повреждений. Со штекером мгновенного действия.
Преимущества
- Длина шланга: 35 см
- Рабочее давление: 0-12 бар
- Со штекером мгновенного действия