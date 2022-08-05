Преимущества

Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала

Регулировочное колесо для установки числа оборотов

Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Дополнительная рукоятка - для комфортной работы

Реверс – смена направления вращения для вкручивания/выкручивания крепежа

Долгий срок службы Metabo SBE 650 600742850

Ударная дрель Metabo SBE 650 600742850 применяется для сверления отверстий в различных материалах. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Предусмотрена дополнительная рукоять для удобной работы.