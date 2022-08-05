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Ударная дрель Metabo SBE 650 600742850
5.0
1
4 999 ₽
Сетевые дрели
    Ударная дрель Metabo SBE 650 600742850
    Арт. О00000030693
    5.0
    1
    Ударная дрель Metabo SBE 650 600742850

      Ударная дрель Metabo SBE 650 600742850

      4 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030693
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      4 999 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная дрель Metabo SBE 650 600742850 применяется для сверления отверстий в различных материалах. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Предусмотрена дополнительная рукоять для удобной работы.

        Преимущества

        • Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
        • Регулировочное колесо для установки числа оборотов
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Дополнительная рукоятка - для комфортной работы
        • Реверс – смена направления вращения для вкручивания/выкручивания крепежа
        • Долгий срок службы Metabo SBE 650 600742850