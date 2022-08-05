Ударная дрель Metabo SBE 650 600742850
Арт. О00000030693
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Ударная дрель Metabo SBE 650 600742850 применяется для сверления отверстий в различных материалах. Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки. Предусмотрена дополнительная рукоять для удобной работы.
Преимущества
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Дополнительная рукоятка - для комфортной работы
- Реверс – смена направления вращения для вкручивания/выкручивания крепежа
- Долгий срок службы Metabo SBE 650 600742850