Ударная дрель Metabo SBE 650 Impuls 600743000
Арт. О00000030696
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Ударная дрель Metabo SBE 650 600743000 применяется для сверления отверстий в различных материалах. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой для удобной работы. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Предусмотрен быстрозажимной патрон для простой смены оснастки.
Преимущества
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Реверс
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона