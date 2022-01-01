Преимущества

Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала

Регулировочное колесо для установки числа оборотов

Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях

Реверс

Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона

Ударная дрель Metabo SBE 650 600743000 применяется для сверления отверстий в различных материалах. Инструмент оснащен дополнительной рукояткой для удобной работы. Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла. Предусмотрен быстрозажимной патрон для простой смены оснастки.