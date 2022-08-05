Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500
5.0
1
7 449 ₽
Сетевые дрели
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500
    Арт. О00000032525
    5.0
    1
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500
    Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500
      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500
      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500
      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500
      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500
      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500

      Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500

      7 449 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032525
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      7 449 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
      580 ₽
      710 ₽
      5.0
      Набор сверл по металлу, бетону и дереву ПРАКТИКА 640-384 Профи, 9 штук
      • -130 ₽
      Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук
      1 899 ₽
      5.0
      Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук
      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
      11 099 ₽
      4.4
      Циркулярная пила Metabo KS 55 600855000, сетевая
      • Персональная скидка
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
      23 048 ₽
      28 679 ₽
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD 791 D2
      • -5 631 ₽
      Циркулярная пила Makita HS6100 176837
      21 990 ₽
      5.0
      Циркулярная пила Makita HS6100 176837
      Строительный уровень Kapro 987-41-80, 80см
      2 975 ₽
      5.0
      Строительный уровень Kapro 987-41-80, 80см
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Смазка для буров Makita 196804-7
      496 ₽
      650 ₽
      Смазка для буров Makita 196804-7
      • -154 ₽
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      120 ₽
      5.0
      Клей особопрочный Момент 88 1139012, 30 г
      Супер клей Момент 608976, 3 г
      110 ₽
      Супер клей Момент 608976, 3 г
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
      Нет в наличии
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 602207560
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500 снабжена сверлильным патроном с внутренним шестигранником. Количество оборотов зависит от силы нажатия на кнопку включения - чем сильнее нажим, тем больше число оборотов. На конце рукоятки имеется выступ, благодаря которому рука не соскальзывает во время работы. Дополнительная рукоятка обеспечивает более надежный хват и удобную работу с инструментом.

        Преимущества

        • Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
        • Регулировочное колесо для установки числа оборотов
        • Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
        • Реверс
        • Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона