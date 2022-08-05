Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500
Арт. О00000032525
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500 снабжена сверлильным патроном с внутренним шестигранником. Количество оборотов зависит от силы нажатия на кнопку включения - чем сильнее нажим, тем больше число оборотов. На конце рукоятки имеется выступ, благодаря которому рука не соскальзывает во время работы. Дополнительная рукоятка обеспечивает более надежный хват и удобную работу с инструментом.
Преимущества
- Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала
- Регулировочное колесо для установки числа оборотов
- Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях
- Реверс
- Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона