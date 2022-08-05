Преимущества

Электроника Vario (V) – управление числом оборотов в соответствии со свойствами материала

Регулировочное колесо для установки числа оборотов

Подключаемый импульсный режим для выкручивания прочно сидящих шурупов и засверливания на гладких поверхностях

Реверс

Шпиндель с внутренним шестигранником для насадок-бит, позволяющий работать без сверлильного патрона

Дрель ударная Metabo SBE 650 Impuls 600743500 снабжена сверлильным патроном с внутренним шестигранником. Количество оборотов зависит от силы нажатия на кнопку включения - чем сильнее нажим, тем больше число оборотов. На конце рукоятки имеется выступ, благодаря которому рука не соскальзывает во время работы. Дополнительная рукоятка обеспечивает более надежный хват и удобную работу с инструментом.