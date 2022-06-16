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Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные сабельные пилы
    Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340
    Арт. О00000008036
    5.0
    2
    Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340
    Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340
    Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340
      Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340
      Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340
      Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340

      Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008036
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость аккумулятора, Ач
      		4
      Тип аккумулятора
      		Li-lon
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340 может использоваться при работе с такими материалами как дерево, пластмасса, металл и другие. Система Metabo Quick позволяет производить смену пильного полотна без вспомогательных принадлежностей. Светодиодная подсветка обеспечивает оптимальное освещение зоны распила. Рукоять ножовки обрезинена - это предотвращает скольжение и способствует удобному захвату.

        Преимущества 

        • Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
        • Возможность работы одной или двумя руками
        • Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
        • Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна
        • Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка