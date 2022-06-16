Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340
Арт. О00000008036
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|4
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Тип аккумулятора
|Li-lon
Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340 может использоваться при работе с такими материалами как дерево, пластмасса, металл и другие. Система Metabo Quick позволяет производить смену пильного полотна без вспомогательных принадлежностей. Светодиодная подсветка обеспечивает оптимальное освещение зоны распила. Рукоять ножовки обрезинена - это предотвращает скольжение и способствует удобному захвату.
Преимущества
- Аккумуляторные блоки с индикацией уровня заряда
- Возможность работы одной или двумя руками
- Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo
- Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования пильного полотна
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка