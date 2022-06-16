Аккумуляторная cабельная пила Metabo SSE 18 LTX Compact T03340 может использоваться при работе с такими материалами как дерево, пластмасса, металл и другие. Система Metabo Quick позволяет производить смену пильного полотна без вспомогательных принадлежностей. Светодиодная подсветка обеспечивает оптимальное освещение зоны распила. Рукоять ножовки обрезинена - это предотвращает скольжение и способствует удобному захвату.

Преимущества