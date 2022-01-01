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Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000
Найти аналог
Пескоструйные пистолеты для компрессоров
    Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000
    Арт. О00000031329
    Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000
    Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000
    Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000
      Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000
      Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000
      Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000

      Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031329

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		214х119х211
      Класс
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000 прекрасно удаляет остатки ржавчины и краски в углах, на стыках и на небольших поверхностях. Струйная насадка из закаленной стали. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную работу пользователя

        Преимущества

        • Идеален для небольших поверхностей
        • Долгий срок службы
        • Малый вес