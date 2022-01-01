Преимущества

Идеален для небольших поверхностей

Долгий срок службы

Малый вес

Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000 прекрасно удаляет остатки ржавчины и краски в углах, на стыках и на небольших поверхностях. Струйная насадка из закаленной стали. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную работу пользователя