Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000
Арт. О00000031329
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|214х119х211
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Класс
|профессиональный
- Пескоструйный пистолет Metabo SSP 1000 601569000 прекрасно удаляет остатки ржавчины и краски в углах, на стыках и на небольших поверхностях. Струйная насадка из закаленной стали. Удобная рукоятка обеспечивает комфортную работу пользователя
Преимущества
- Идеален для небольших поверхностей
- Долгий срок службы
- Малый вес