Набор пилок по дереву Metabo T101AO 623651000 (5 шт.)
Арт. Ю00000030832
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип пилки
|для дерева
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Рабочая длина, мм
|51
- Пилки T101AO Metabo 623651000 из серии Professional используются в лобзиковых пилах для работы по мягкой древесине,клееной фанере и пластмассе, толщиной от 1,5 до 5 мм. У данных пилок шлифованный задний угол и острое зацепление зубьев, такая оснастка применяется специально для реза по кривой.
Преимущества
- Пилки из высокоуглеродистой стали с однокулачковым хвостовиком
- Подходят к лобзиковым пилам следующих фирм: Metabo, AEG, Atlas Copco, Black& Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil