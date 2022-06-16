Набор пилок по дереву Metabo T101AO 623651000 (5 шт.)

Преимущества

Пилки из высокоуглеродистой стали с однокулачковым хвостовиком

Подходят к лобзиковым пилам следующих фирм: Metabo, AEG, Atlas Copco, Black& Decker, Bosch, DeWalt, Elu, Festo, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil

Пилки T101AO Metabo 623651000 из серии Professional используются в лобзиковых пилах для работы по мягкой древесине,клееной фанере и пластмассе, толщиной от 1,5 до 5 мм. У данных пилок шлифованный задний угол и острое зацепление зубьев, такая оснастка применяется специально для реза по кривой.