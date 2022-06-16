Преимущества

Надежный и износостойкий двигатель

Плоская конструкция корпуса

Аккумуляторный блок может поворачиваться, это способствует облегчению работы в труднодоступных местах

Кожух с защитой от проворачивания, быстрая настройка без применения инструментов

Высокий крутящий момент

Плавный пуск

Защита от перегрева

Быстрая смена аккумуляторов

Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 602174850 позволяет работать в труднодоступных местах или над головой. Так как это аккумуляторный инструмент, то его действие не огрнаничено проводами: работы можно производить в саду, в гараже, совершенно не беспокоясь о наличие розетки. Модель подойдет для шлифовки металлических, деревянных поверхностей, резания кафеля. Шлифмашина оснащена надежным износостойким двигателем. Предусмотрена ситема автоматического отключения при перегреве, это увеличивает срок службы инструмента.