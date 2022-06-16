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Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
4.5
2
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
    Арт. О00000009113
    4.5
    2
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125

      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000009113
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 602174850 позволяет работать в труднодоступных местах или над головой. Так как это аккумуляторный инструмент, то его действие не огрнаничено проводами: работы можно производить в саду, в гараже, совершенно не беспокоясь о наличие розетки. Модель подойдет для шлифовки металлических, деревянных поверхностей, резания кафеля. Шлифмашина оснащена надежным износостойким двигателем. Предусмотрена ситема автоматического отключения при перегреве, это увеличивает срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Надежный и износостойкий двигатель
        • Плоская конструкция корпуса
        • Аккумуляторный блок может поворачиваться, это способствует облегчению работы в труднодоступных местах
        • Кожух с защитой от проворачивания, быстрая настройка без применения инструментов
        • Высокий крутящий момент
        • Плавный пуск
        • Защита от перегрева
        • Быстрая смена аккумуляторов