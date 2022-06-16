Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125
Арт. О00000009113
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 602174850 позволяет работать в труднодоступных местах или над головой. Так как это аккумуляторный инструмент, то его действие не огрнаничено проводами: работы можно производить в саду, в гараже, совершенно не беспокоясь о наличие розетки. Модель подойдет для шлифовки металлических, деревянных поверхностей, резания кафеля. Шлифмашина оснащена надежным износостойким двигателем. Предусмотрена ситема автоматического отключения при перегреве, это увеличивает срок службы инструмента.
Преимущества
- Надежный и износостойкий двигатель
- Плоская конструкция корпуса
- Аккумуляторный блок может поворачиваться, это способствует облегчению работы в труднодоступных местах
- Кожух с защитой от проворачивания, быстрая настройка без применения инструментов
- Высокий крутящий момент
- Плавный пуск
- Защита от перегрева
- Быстрая смена аккумуляторов