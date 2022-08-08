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Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W18 LTX125 T04155 (емкость 4 Ач, диаметр диска 125 мм)
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W18 LTX125 T04155
    Арт. О00000031297
    5.0
    1
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W18 LTX125 T04155 (емкость 4 Ач, диаметр диска 125 мм)

      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W18 LTX125 T04155

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031297
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		8000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 602174850 позволяет работать в труднодоступных местах или над головой. Так как это аккумуляторный инструмент, то его действие не огрнаничено проводами: работы можно производить в саду, в гараже, совершенно не беспокоясь о наличие розетки. Модель подойдет для шлифовки металлических, деревянных поверхностей, резания кафеля. Шлифмашина оснащена надежным износостойким двигателем. Предусмотрена ситема автоматического отключения при перегреве, это увеличивает срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Изящная форма для работы без усталости
        • Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
        • Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
        • Управляемый электроникой плавный пуск исключает рывки при включении
        • Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после замены аккумулятора