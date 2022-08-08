Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W18 LTX125 T04155 (емкость 4 Ач, диаметр диска 125 мм)

Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W18 LTX125 T04155
Арт. О00000031297
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|8000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Да
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- Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 602174850 позволяет работать в труднодоступных местах или над головой. Так как это аккумуляторный инструмент, то его действие не огрнаничено проводами: работы можно производить в саду, в гараже, совершенно не беспокоясь о наличие розетки. Модель подойдет для шлифовки металлических, деревянных поверхностей, резания кафеля. Шлифмашина оснащена надежным износостойким двигателем. Предусмотрена ситема автоматического отключения при перегреве, это увеличивает срок службы инструмента.
Преимущества
- Изящная форма для работы без усталости
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Управляемый электроникой плавный пуск исключает рывки при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после замены аккумулятора