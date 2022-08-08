Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W18 LTX125 T04155 (емкость 4 Ач, диаметр диска 125 мм)

Преимущества

Изящная форма для работы без усталости

Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях

Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева

Управляемый электроникой плавный пуск исключает рывки при включении

Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после замены аккумулятора

Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo W 18 LTX 125 602174850 позволяет работать в труднодоступных местах или над головой. Так как это аккумуляторный инструмент, то его действие не огрнаничено проводами: работы можно производить в саду, в гараже, совершенно не беспокоясь о наличие розетки. Модель подойдет для шлифовки металлических, деревянных поверхностей, резания кафеля. Шлифмашина оснащена надежным износостойким двигателем. Предусмотрена ситема автоматического отключения при перегреве, это увеличивает срок службы инструмента.