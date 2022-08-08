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Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602950
4.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602950
    Арт. О00000015334
    4.0
    1
    Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602950

      Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602950

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000015334
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		11000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602010 используется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов.
        Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.
        Корпус выполнен из износоустойчивого материала, что обеспечивает долгий срок службы.

        Преимущества

        • Малый охват корпуса (181 мм) - для комфортной работы без переутомления;
        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки;
        • Оптимизированная конструкция статора - лучше охлаждение во время работы;
        • Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса;
        • Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр;
        • Клавиша выключателя слайдерного типа со встроенной защитой от случайного включения;
        • Можно менять положение редуктора с шагом 90 градусов - настройка Metabo W 650-125 603602010 "под себя".