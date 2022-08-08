Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602950

Преимущества

Малый охват корпуса (181 мм) - для комфортной работы без переутомления;

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки;

Оптимизированная конструкция статора - лучше охлаждение во время работы;

Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса;

Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр;

Клавиша выключателя слайдерного типа со встроенной защитой от случайного включения;

Можно менять положение редуктора с шагом 90 градусов - настройка Metabo W 650-125 603602010 "под себя".

Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602010 используется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов.Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.Корпус выполнен из износоустойчивого материала, что обеспечивает долгий срок службы.