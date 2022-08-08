Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602950
Арт. О00000015334
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Макс. число оборотов, об/мин
|11000
|
Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
С этим товаром смотрят
- Угловая шлифмашина Metabo W 650-125 603602010 используется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов.
Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.
Корпус выполнен из износоустойчивого материала, что обеспечивает долгий срок службы.
Преимущества
- Малый охват корпуса (181 мм) - для комфортной работы без переутомления;
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки;
- Оптимизированная конструкция статора - лучше охлаждение во время работы;
- Боковая рукоятка распределяет вес на обе руки - для комфортного рабочего процесса;
- Кожух - для защиты пользователя от пыли и искр;
- Клавиша выключателя слайдерного типа со встроенной защитой от случайного включения;
- Можно менять положение редуктора с шагом 90 градусов - настройка Metabo W 650-125 603602010 "под себя".