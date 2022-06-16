Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL (диаметр круга 125 мм, 9000 оборотов шпинделя)

Преимущество

Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева

Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц

Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях

Установка защитного кожуха без инструмента: фиксация с защитой от проворачивания

Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T03360 после прерывания электропитания

Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке диска - высокий уровень защиты пользователя

Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка

Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T03360 предназначена для профессиональных работ.Оснащена бесщеточным двигателем Metabo с защитой от пыли, что обеспечивает высокую производительность.Безопасность. Быстрая тормозная система для максимальной защиты оператора: мгновенно останавливает круг после выключения.Быстрая замена оснастки. Благодаря системе Metabo Quick смена круга производится без вспомогательных инструментов с помощью быстрозажимной гайки.Плавный запуск. Управляемый электроникой плавный пуск предотвращает рывки при включении шлифмашины.