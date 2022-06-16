Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL (диаметр круга 125 мм, 9000 оборотов шпинделя)

Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T03360
Арт. О00000008035
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|9000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T03360 предназначена для профессиональных работ.
Оснащена бесщеточным двигателем Metabo с защитой от пыли, что обеспечивает высокую производительность.
Безопасность. Быстрая тормозная система для максимальной защиты оператора: мгновенно останавливает круг после выключения.
Быстрая замена оснастки. Благодаря системе Metabo Quick смена круга производится без вспомогательных инструментов с помощью быстрозажимной гайки.
Плавный запуск. Управляемый электроникой плавный пуск предотвращает рывки при включении шлифмашины.
Преимущество
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
- Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
- Установка защитного кожуха без инструмента: фиксация с защитой от проворачивания
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T03360 после прерывания электропитания
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке диска - высокий уровень защиты пользователя
- Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка