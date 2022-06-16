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Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL (диаметр круга 125 мм, 9000 оборотов шпинделя)
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные болгарки (УШМ)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T03360
    Арт. О00000008035
    5.0
    2
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL (диаметр круга 125 мм, 9000 оборотов шпинделя)
    Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL (диаметр круга 125 мм, 9000 оборотов шпинделя)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL (диаметр круга 125 мм, 9000 оборотов шпинделя)
      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL (диаметр круга 125 мм, 9000 оборотов шпинделя)

      Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T03360

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000008035
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		9000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная угловая шлифмашина Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T03360 предназначена для профессиональных работ.
        Оснащена бесщеточным двигателем Metabo с защитой от пыли, что обеспечивает высокую производительность.
        Безопасность. Быстрая тормозная система для максимальной защиты оператора: мгновенно останавливает круг после выключения.
        Быстрая замена оснастки. Благодаря системе Metabo Quick смена круга производится без вспомогательных инструментов с помощью быстрозажимной гайки.
        Плавный запуск. Управляемый электроникой плавный пуск предотвращает рывки при включении шлифмашины.

        Преимущество

        • Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
        • Съемный пылезащитный фильтр для защиты двигателя от крупных частиц
        • Поворотный аккумуляторный блок для облегчения работы в стесненных условиях
        • Установка защитного кожуха без инструмента: фиксация с защитой от проворачивания
        • Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск Metabo WB 18 LTX BL 125 Quick T03360 после прерывания электропитания
        • Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке диска - высокий уровень защиты пользователя
        • Технология Ultra-M: максимальная мощность, щадящая зарядка
        Внимание! Комплектуется двумя видами 4 Ач аккумулятором (в зависимости от наличия аккумуляторов) - обычным или LiHD.