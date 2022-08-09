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Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 601074000
5.0
1
18 199 ₽
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 601074000
    Арт. О00000015333
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 601074000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 601074000
    Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 601074000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 601074000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 601074000
      Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 601074000

      Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 601074000

      18 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015333
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      18 199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 150мм 601074000 - модель с мощностью большого инструмента и удобством маленького для быстрого снятия материала при промышленном применении. Имеет все необходимое для комфортной работы, а именно: полноволновую электронику, автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic, электронную защиту от перегрузки, управляемый электроникой плавный пуск, защиту от повторного пуска. Безопасность. Защитный кожух устойчив к случайному проворачиванию и гарантирует надежную защиту пользователя даже при разрушении шлифовального круга.

        Преимущества

        • Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
        • Новый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли (устойчивость к перегрузкам выше на 20%, а крутящий момент - на 50 %)
        • Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) с низкой вибрацией
        • Vario-Constamatic (VC) полноволновая электроника с регулировочным колесом - для работы с разными материалами
        • Защита от повторного пуска после прерывания подачи тока
        • Электронная защита двигателя от перегрузки - для долгого срока службы
        • Плавный пуск - для работы без рывков
        • Корпус редуктора может монтироваться с поворотом шагами 90° - для управления левой рукой или для резки
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты пользователя и инструмента при заклинивании диска