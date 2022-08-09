Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 601074000

Преимущества

Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя

Новый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли (устойчивость к перегрузкам выше на 20%, а крутящий момент - на 50 %)

Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) с низкой вибрацией

Vario-Constamatic (VC) полноволновая электроника с регулировочным колесом - для работы с разными материалами

Защита от повторного пуска после прерывания подачи тока

Электронная защита двигателя от перегрузки - для долгого срока службы

Плавный пуск - для работы без рывков

Корпус редуктора может монтироваться с поворотом шагами 90° - для управления левой рукой или для резки

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты пользователя и инструмента при заклинивании диска

Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 150мм 601074000 - модель с мощностью большого инструмента и удобством маленького для быстрого снятия материала при промышленном применении. Имеет все необходимое для комфортной работы, а именно: полноволновую электронику, автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic, электронную защиту от перегрузки, управляемый электроникой плавный пуск, защиту от повторного пуска. Безопасность. Защитный кожух устойчив к случайному проворачиванию и гарантирует надежную защиту пользователя даже при разрушении шлифовального круга.