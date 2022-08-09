Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 601074000
Арт. О00000015333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифмашина Metabo WE 17-150 Quick 150мм 601074000 - модель с мощностью большого инструмента и удобством маленького для быстрого снятия материала при промышленном применении. Имеет все необходимое для комфортной работы, а именно: полноволновую электронику, автоматическую предохранительную муфту Metabo S-automatic, электронную защиту от перегрузки, управляемый электроникой плавный пуск, защиту от повторного пуска. Безопасность. Защитный кожух устойчив к случайному проворачиванию и гарантирует надежную защиту пользователя даже при разрушении шлифовального круга.
Преимущества
- Отключающиеся угольные щетки - для защиты двигателя
- Новый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли (устойчивость к перегрузкам выше на 20%, а крутящий момент - на 50 %)
- Дополнительная рукоятка Metabo VibraTech (MVT) с низкой вибрацией
- Vario-Constamatic (VC) полноволновая электроника с регулировочным колесом - для работы с разными материалами
- Защита от повторного пуска после прерывания подачи тока
- Электронная защита двигателя от перегрузки - для долгого срока службы
- Плавный пуск - для работы без рывков
- Корпус редуктора может монтироваться с поворотом шагами 90° - для управления левой рукой или для резки
- Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic - для защиты пользователя и инструмента при заклинивании диска