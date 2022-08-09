Шлифмашина угловая Metabo WEV 10-125 Quick 600388950

Преимущества

Более долговечный и тяговитый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли отличается повышенной на 20 % устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом

Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой

Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick

Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания

Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы

Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска

Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки

Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя

Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388950 оснащена более долговечным и тяговитым двигателем Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли, который отличается повышенной на 20% устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом. Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой. Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке – для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы. Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки.