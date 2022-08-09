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Шлифмашина угловая Metabo WEV 10-125 Quick 600388950
5.0
1
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Сетевые УШМ (болгарки)
    Шлифмашина угловая Metabo WEV 10-125 Quick 600388950
    Арт. О00000020265
    5.0
    1
    Шлифмашина угловая Metabo WEV 10-125 Quick 600388950
    Шлифмашина угловая Metabo WEV 10-125 Quick 600388950
      Шлифмашина угловая Metabo WEV 10-125 Quick 600388950
      Шлифмашина угловая Metabo WEV 10-125 Quick 600388950

      Шлифмашина угловая Metabo WEV 10-125 Quick 600388950

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000020265
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая шлифмашина Metabo WEV 10-125 Quick 600388950 оснащена более долговечным и тяговитым двигателем Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли, который отличается повышенной на 20% устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом. Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой. Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick. Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке – для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы. Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки.

        Фотография отличается от реального товара (нет виброручки)!

        Преимущества

        • Более долговечный и тяговитый двигатель Metabo Marathon с запатентованной системой защиты от пыли отличается повышенной на 20 % устойчивостью к перегрузкам и увеличенным на 50 % крутящим моментом
        • Vario-Constamatic (VC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся почти неизменным под нагрузкой
        • Замена кругов осуществляется быстро и без инструментов одним нажатием кнопки с помощью системы Metabo M-Quick
        • Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
        • Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы
        • Электронная защита двигателя от перегрузки, плавный пуск и защита от повторного пуска
        • Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки
        • Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя