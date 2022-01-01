Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000
5 599 ₽
Зарядные устройства для аккумуляторов
    Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000
    Арт. X10480442
    Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000
    Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000
    Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000
    Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000
      Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000
      Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000
      Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000
      Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000

      Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000

      5 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X10480442

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Подходит для аккумуляторов, В
      		10.8, 12
      Индикатор заряда аккумулятора
      		Да
      Все характеристики
      5 599 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Устройство зарядное LC 40 (10.8 В; Li-ion) Metabo 627064000 используется при работе с аккумуляторным инструментом. Применяется для зарядки литий-ионных аккумуляторных блоков с напряжением 10.8 В. Работает от электросети с напряжением 230-240 В и частотой 50/60 Гц. Оснащен индикатором, оповещающим о процессе зарядки.