Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000

Устройство зарядное LC 40 (10.8 В; Li-ion) Metabo 627064000 используется при работе с аккумуляторным инструментом. Применяется для зарядки литий-ионных аккумуляторных блоков с напряжением 10.8 В. Работает от электросети с напряжением 230-240 В и частотой 50/60 Гц. Оснащен индикатором, оповещающим о процессе зарядки.