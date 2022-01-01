Зарядное устройство Metabo LC40 10.8В 627064000
Арт. X10480442
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Подходит для аккумуляторов, В
|10.8, 12
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Индикатор заряда аккумулятора
|Да
- Устройство зарядное LC 40 (10.8 В; Li-ion) Metabo 627064000 используется при работе с аккумуляторным инструментом. Применяется для зарядки литий-ионных аккумуляторных блоков с напряжением 10.8 В. Работает от электросети с напряжением 230-240 В и частотой 50/60 Гц. Оснащен индикатором, оповещающим о процессе зарядки.