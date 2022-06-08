Металлическая насадка DiStar SLIDER 90
Арт. О00000004062
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Тип оборудования
|насадка для реза
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Вес, кг
|0.67
- Насадка металлическая Slider 90 предназначена для угловых шлифовальных машин. Применяется для прямолинейного реза под углом 90 градусов.
Преимущества
- Насадка обеспечивает более качественный рез и меньшее количество сколов, если сравнивать с резкой обычным способом
- Устройство имеет универсальное крепление, подходит для любых УШМ 125 мм