Металлическая насадка DiStar SLIDER 90

Преимущества

Насадка обеспечивает более качественный рез и меньшее количество сколов, если сравнивать с резкой обычным способом

Устройство имеет универсальное крепление, подходит для любых УШМ 125 мм

Насадка металлическая Slider 90 предназначена для угловых шлифовальных машин. Применяется для прямолинейного реза под углом 90 градусов.