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Металлическая насадка DiStar SLIDER 90
5.0
2
Найти аналог
Прочие комплектующие для шлифмашин
    Металлическая насадка DiStar SLIDER 90
    Арт. О00000004062
    5.0
    2
    Металлическая насадка DiStar SLIDER 90
    Металлическая насадка DiStar SLIDER 90
      Металлическая насадка DiStar SLIDER 90
      Металлическая насадка DiStar SLIDER 90

      Металлическая насадка DiStar SLIDER 90

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004062
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		DiStar
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Тип оборудования
      		насадка для реза
      Вес, кг
      		0.67
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Насадка металлическая Slider 90 предназначена для угловых шлифовальных машин. Применяется для прямолинейного реза под углом 90 градусов.

        Преимущества

        • Насадка обеспечивает более качественный рез и меньшее количество сколов, если сравнивать с резкой обычным способом
        • Устройство имеет универсальное крепление, подходит для любых УШМ 125 мм