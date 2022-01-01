Металлоискатель Интерскол ЭД-0.2

Преимущества

Управление работой детектора Интерскол ЭД-0,2 осуществляется нажатием лишь на одну клавишу

Обнаружение различных материалов: арматуры, металлических профилей, проводки под напряжением

Высокая точность - до 3 миллиметров

Детектор самонастраивающийся

Детектор Интерскол ЭД-0,2 предназначен для обнаружения различных каркасных элементов или проверки наличия в деревянной заготовке элементов крепежа (перед ее обработкой электроинструментами). Световой и звуковой сигналы облегчают работу с устройством