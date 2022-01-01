Металлоискатель Интерскол ЭД-0.2
Арт. X3030862
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.2
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Внесен в список госреестра
|Нет
- Детектор Интерскол ЭД-0,2 предназначен для обнаружения различных каркасных элементов или проверки наличия в деревянной заготовке элементов крепежа (перед ее обработкой электроинструментами). Световой и звуковой сигналы облегчают работу с устройством
Преимущества
- Управление работой детектора Интерскол ЭД-0,2 осуществляется нажатием лишь на одну клавишу
- Обнаружение различных материалов: арматуры, металлических профилей, проводки под напряжением
- Высокая точность - до 3 миллиметров
- Детектор самонастраивающийся