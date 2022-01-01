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Металлоискатель Интерскол ЭД-0.2
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Детекторы
    Металлоискатель Интерскол ЭД-0.2
    Арт. X3030862
    Металлоискатель Интерскол ЭД-0.2

      Металлоискатель Интерскол ЭД-0.2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030862

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.2
      Внесен в список госреестра
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Детектор Интерскол ЭД-0,2 предназначен для обнаружения различных каркасных элементов или проверки наличия в деревянной заготовке элементов крепежа (перед ее обработкой электроинструментами). Световой и звуковой сигналы облегчают работу с устройством

        Преимущества

        • Управление работой детектора Интерскол ЭД-0,2 осуществляется нажатием лишь на одну клавишу
        • Обнаружение различных материалов: арматуры, металлических профилей, проводки под напряжением
        • Высокая точность - до 3 миллиметров
        • Детектор самонастраивающийся