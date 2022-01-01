Метчик К 3/8"
Арт. X1319060390
Характеристики
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Вид
Метчики различают по назначению. Ручные метчики - комплект из 2-3 насадок, не требуют больших физических усилий, т.к. металл снимается ступенчато. Машинно-ручные позволяют получить готовую резьбу только за один проход. Машинные отличаются увеличенной длиной хвостовика для возможности фиксации в цанговом патроне станка. Комбинированные - применяют в ручных дрелях. Совмещают в себе задачу сверления отверстия и нарезания резьбы. Гаечные - специальные метчики с увеличенной рабочей частью для станков автоматов. Снятие готовых гаек через хвостовик после заполнения всей доступной длины.
|машинно-ручной
- Метчик К 3/8" используется для нарезания внутренней трубной резьбы в глухих и сквозных отверстиях.
Преимущества
- Надежность
- Метчик выдерживает высокую нагрузку, отличается прочностью и долгим сроком службы.