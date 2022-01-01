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Метчик К 3/8"
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Метчики
    Метчик К 3/8"
    Арт. X1319060390

      Метчик К 3/8"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1319060390

      Характеристики

      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Вид
      		машинно-ручной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы