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Метчик маш. М16*1.5
5.0
2
Найти аналог
Метчики
    Метчик маш. М16*1.5
    Арт. 9011201
    5.0
    2

      Метчик маш. М16*1.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9011201
      5.0
      2

      Характеристики

      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Вид
      		машинно-ручной
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы