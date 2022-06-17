Метчик м/р М12*1,75 комплект Р6М5
Арт. X13190603210
Характеристики
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип резьбонарезного инструмента
|метчик
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Материал
|сталь
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Тип резьбы
|метрическая (М)
- Метчик М12х1,75 машинно-ручной Р6М5 это инструмент, служащий для нарезания метрической резьбы в отверстиях.
Преимущества
- Выполнен из быстрорежущей стали Р6М5
- Обладают повышенной устойчивостью к износу
- Позволяют нарезать резьбу за один проход как в глухих, так и в сквозных отверстиях