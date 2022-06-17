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Метчик м/р М12*1,75 комплект Р6М5
4.5
2
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Метчики
    Метчик м/р М12*1,75 комплект Р6М5
    Арт. X13190603210
    4.5
    2
    Метчик м/р М12*1,75 комплект Р6М5

      Метчик м/р М12*1,75 комплект Р6М5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13190603210
      4.5
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип резьбонарезного инструмента
      		метчик
      Материал
      		сталь
      Тип резьбы
      		метрическая (М)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Метчик М12х1,75 машинно-ручной Р6М5 это инструмент, служащий для нарезания метрической резьбы в отверстиях.

        Преимущества

        • Выполнен из быстрорежущей стали Р6М5
        • Обладают повышенной устойчивостью к износу
        • Позволяют нарезать резьбу за один проход как в глухих, так и в сквозных отверстиях