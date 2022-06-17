Метчик м/р М12*1,75 комплект Р6М5

Преимущества

Выполнен из быстрорежущей стали Р6М5

Обладают повышенной устойчивостью к износу

Позволяют нарезать резьбу за один проход как в глухих, так и в сквозных отверстиях

Метчик М12х1,75 машинно-ручной Р6М5 это инструмент, служащий для нарезания метрической резьбы в отверстиях.